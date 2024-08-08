Как правильно удалять программы на iPhone и iPad: самые распространенные способы

Все мы понимаем, что смартфоны и планшеты периодически нужно очищать удаляя ненужные приложения. Это освобождает больше памяти и даже повышает эффективную и бесперебойную работу устройства, если память переполнена.

Существует несколько правильных способов удаления приложения на iPhone и iPad. 24 Канал подготовил краткое руководство, который рассказывает обо всех способах удаления программ на устройствах под управлением iOS и iPadOS 15.

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Удаление приложений с главного экрана

Существует два простых способа удаления программ непосредственно с главного экрана.

Удаление с помощью комбинации



Удерживайте пиктограмму программы, которую вы хотите удалить, в течение длительного времени. Это вызовет контекстное меню. Выберите "Удалить программу", а затем подтвердите удаление, выбрав "Удалить программу". Удаление в режиме "Покачивание"



Нажмите и удерживайте иконку приложения, пока не появится контекстное меню. Вместо того, чтобы отпускать палец, продолжайте удерживать, пока иконки программ не начнут качаться. В верхних левых углах иконок появятся знаки минус. Коснитесь знака минус на программе, которую вы хотите удалить, и выберите "Удалить программу" для подтверждения.

Удаление программ из "Библиотеки программ"

Библиотека приложений, представлена в iOS 14, позволяет управлять приложениями, не загромождая главный экран.

Проведите вправо за пределами последнего главного экрана, чтобы получить доступ к Библиотеке приложений. Найдите приложение в соответствующей папке категории. Если приложение не видно сразу, возможно, вам придется расширить категорию, нажав на меньшую группу в углу. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем выберите "Удалить приложение". Подтвердите выбор, выбрав "Удалить".

Удаление приложений из настроек

Этот способ остается неизменным в разных версиях iOS и доступен в настройках вашего устройства.

Откройте "Настройки" и перейдите в "Общие". Выберите "Хранилище iPhone" (или "Хранилище iPad" на iPad). Прокрутите список приложений и коснитесь той, которую хотите удалить. Нажмите "Удалить программу" и подтвердите удаление, нажав "Удалить программу" еще раз.

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Как видите, существует несколько простых способов удаления программ на вашем iPhone или iPad, поэтому вы можете выбрать наиболее удобный для вас. Помните, что устройство периодически нужно очищать, а если приложение вам не нужен, лучше не затягивать и удалить его сразу, не дожидаясь, когда несколько таких программ накопятся и уменьшат количество свободной памяти.