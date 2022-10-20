Украинские спецслужбы умело используют военную помощь от Литвы. В частности, беспилотник "Магила-3" помогает отслеживать и передавать информацию HIMARS.

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Как работает литовский беспилотник

БПЛА "Магила-3" сопровождает российскую военную колонну, передает информацию и координаты HIMARS и остается наблюдать за результатами. С помощью беспилотника украинские защитники разбили колонну противника вблизи Кременной в Луганской области.

ВСУ разбили колонну вражеской техники в Луганской области / фото InformNapalm

Недавно литовский министр обороны Арвидас Анусаускас анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Он будет включать, в частности, бронемашины, тепловизоры и беспилотники.

Как работает литовская "Магила-3": смотрите видео

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