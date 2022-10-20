Українські спецслужби вміло використовують військову допомогу від Литви. Зокрема, безпілотник "Магила-3", який допомагає відстежувати та передавати інформацію HIMARS.
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Як працює литовський безпілотник
БПЛА "Магила-3" супроводжує російську військову колону, передає інформацію та координати HIMARS і залишається доглядати результати. З допомогою безпілотника українські захисники розбили колону противника поблизу Кремінної на Луганщині.
ЗСУ розбили колону ворожої техніки на Луганщині / фото InformNapalm
Нещодавно литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме, зокрема, бронемашини, тепловізори й безпілотники.
Як працює литовська "Магила-3": дивіться відео
Успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше
- Успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківщині вплинув на моральних дух окупантів. У "депресію" впали навіть елітні підрозділи держави-агресорки.
- Окупанти зазнають втрат щодня. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях росіян.
- Українські військовослужбовці розбили 12 зосереджень техніки російських окупантів. На Миколаївщині в районі Снігурівки наша протиповітряна оборона збила два штурмовики Су-25.
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