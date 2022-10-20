Українські спецслужби вміло використовують військову допомогу від Литви. Зокрема, безпілотник "Магила-3", який допомагає відстежувати та передавати інформацію HIMARS.

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Як працює литовський безпілотник

БПЛА "Магила-3" супроводжує російську військову колону, передає інформацію та координати HIMARS і залишається доглядати результати. З допомогою безпілотника українські захисники розбили колону противника поблизу Кремінної на Луганщині.

ЗСУ розбили колону ворожої техніки на Луганщині / фото InformNapalm

Нещодавно литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме, зокрема, бронемашини, тепловізори й безпілотники.

Як працює литовська "Магила-3": дивіться відео

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