Українські спецслужби вміло використовують військову допомогу від Литви. Зокрема, безпілотник "Магила-3", який допомагає відстежувати та передавати інформацію HIMARS.

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Як працює литовський безпілотник

БПЛА "Магила-3" супроводжує російську військову колону, передає інформацію та координати HIMARS і залишається доглядати результати. З допомогою безпілотника українські захисники розбили колону противника поблизу Кремінної на Луганщині.

ЗСУ розбили колону ворожої техніки на Луганщині / фото InformNapalm

Нещодавно литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас анонсував новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме, зокрема, бронемашини, тепловізори й безпілотники.

Довідка! EOS C VTOL – це легкий дрон від естонської компанії Threod Systems, який може злітати та сідати як коптер, а під час місії продовжувати політ як літак. БПЛА має максимальну дальність польоту 120 км при швидкості 65 км/годину, максимальна швидкість становить 107 км/годину. Практична стеля апарату – 4500 м, максимальна злітна висота – 3500 м. Додаткові переваги EOS C VTOL – малопомітність та малошумність.

Як працює литовська "Магила-3": дивіться відео

Успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше

Успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківщині вплинув на моральних дух окупантів. У "депресію" впали навіть елітні підрозділи держави-агресорки.

Окупанти зазнають втрат щодня. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях росіян.

Українські військовослужбовці розбили 12 зосереджень техніки російських окупантів. На Миколаївщині в районі Снігурівки наша протиповітряна оборона збила два штурмовики Су-25.

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