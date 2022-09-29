Мовиться про дві минулі доби, ймовірно, про 27 – 28 вересня. Відповідну інформацію повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також На Півдні ворожий танковий взвод зробив спробу прориву, але був змушений відступити

ЗСУ на Півдні відбили багато скупчень ворога

За даними речниці, на Миколаївщині в районі Снігурівки наша протиповітряна оборона збила два штурмовики Су-25. І це не єдині результати ЗСУ на Півдні, адже ЗСУ продовжують:

нищити ворожі склади з боєприпасами;

знаходити та розбивати зосередження особового складу та техніки.

За дві минулі доби вже 12 таких зосереджень техніки ворога нами (мовиться про ЗСУ – 24 канал) розбито, 6 складів з боєприпасами,

– повідомила Наталія Гуменюк.

За її словами, це суттєво позначається на тому, як поводиться ворог.

Проте російські окупанти надалі продовжують бити по тилових районах. Зокрема, речниця пригадала, що 29 вересня окупанти знову атакували Миколаїв касетними забороненими снарядами. Попередньо, станом на 29 вересня, вже відомо про дві жертви.

На Півдні відступив ворожий танковий взвод

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 28 вересня, що ворог намагався прорвати лінію оборони українських військових. Проте, на щастя, йому нічого не вдалось. За словами Гуменюк, 28 вересня:

ЗСУ зафіксували намір просунутися танковому взводу;

російських окупантів зупинила протитанкова міна;

зокрема, одна з машин на ній підірвалася, решта дві – повернулися назад.

Ба більше, за даними речниці, в ніч проти 28 вересня спостерігалася активність диверсійної групи. Вона пробувала перейти у тиловий бік, але зазнала невдачі.

Адже наші військові відкрили вогонь й окупанти повернутися на свої позиції.

Дивіться також – ексклюзивні кадри роботи авіації та піхоти на Півдні: відео