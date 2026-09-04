Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил "24 Каналу", что режим Лукашенко рассматривает возможность предоставления белорусского воздушного пространства для новых ударов. По его словам, речь идет о запуске якобы "украинских" беспилотников по объектам критической инфраструктуры стран-членов ЕС и НАТО.

Почему режим Лукашенко перенес давление на страны Балтии

Латушко отметил, что ранее под наибольшим давлением нелегальных мигрантов находилась Литва, а впоследствии – Польша, где происходили массированные атаки. Однако Варшаве удалось построить двухуровневую систему безопасности, а также задействовать пекинский рычаг давления. Поскольку Пекин заинтересован в торговле с Евросоюзом, после дипломатических контактов Китай "додавил" Лукашенко, заставив его прекратить активные атаки на польской границе.

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси об угрозе для Европы: видео

Из-за этого минский диктатор решил перенаправить основное внимание на Латвию. Только за август там зафиксировали 600 попыток незаконного проникновения с территории Беларуси и обнаружили два подземных туннеля, а общее количество нарушений с начала года приближается к 11 тысячам. В настоящее время, судя по анализу разведывательных данных, под наибольшей угрозой дальнейшей эскалации находятся Латвия и Эстония.

Какой новый этап провокаций с дронами готовит Кремль

По словам белорусского оппозиционера, Кремль вместе с Минском может перейти ко второму этапу провокаций с участием беспилотников. Он напомнил, что еще в 2025 году около 20 БПЛА уже залетали в воздушное пространство Польши из Беларуси, и это была спланированная операция для проверки системы ПВО НАТО.

Сейчас поступает информация, требующая проверки, о том, что Лукашенко может перейти ко второму этапу этой операции. Это когда якобы украинские дроны, внезапно "сбившиеся" с курса, залетят через воздушное пространство и упадут где-нибудь на объектах критической инфраструктуры Польши или стран Балтии. А он (Лукашенко – 24 Канал) снова скажет: "Я здесь ни при чем",

– подчеркнул Латушко.

Он добавил, что даже если белорусская сторона заранее предупреждает соседей о вылете беспилотников, это лишь попытка создать видимость непричастности. Стратегический замысел Москвы остается неизменным – проверять обороноспособность Альянса и создавать поводы для эскалации.

Стоит добавить, что Беларусь также активно помогает России наносить удары по Украине. В частности, вражеские дроны используют вышки белорусской мобильной связи для навигации, чтобы корректировать полеты в Киевскую область.