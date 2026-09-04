Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що режим Лукашенка розглядає можливість надати білоруський повітряний простір для нових ударів. За його словами, йдеться про запуск нібито "українських" безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури країн-членів ЄС і НАТО.

Чому режим Лукашенка змістив тиск на країни Балтії

Латушко зазначив, що раніше під найбільшим пресингом нелегальних мігрантів перебувала Литва, а згодом – Польща, де відбувалися масовані атаки. Однак Варшаві вдалося побудувати дворівневу систему безпеки, а також залучити пекінський важіль тиску. Оскільки Пекін зацікавлений у торгівлі з Євросоюзом, після дипломатичних контактів Китай "дотиснув" Лукашенка, змусивши його припинити активні атаки на польському кордоні.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі про загрозу для Європи: відео

Через це мінський диктатор вирішив відвернути основну увагу на Латвію. Тільки за серпень там зафіксували 600 спроб незаконного проникнення з території Білорусі та виявили два підземні тунелі, а загальна кількість порушень від початку року наближається до 11 тисяч. Наразі, з огляду на аналіз розвідок, під найбільшою загрозою подальшої ескалації перебувають Латвія та Естонія.

Який новий етап провокацій із дронами готує Кремль

За словами білоруського опозиціонера, Кремль разом із Мінськом може перейти до другого етапу провокацій за участю безпілотників. Він нагадав, що ще у 2025 році близько 20 БпЛА вже залітали в повітряний простір Польщі з Білорусі, і це була спланована операція для перевірки системи ППО НАТО.

Зараз надходить інформація, яка потребує верифікації, що Лукашенко може піти на другий етап цієї операції. Це коли нібито українські дрони, що раптово "збилися" з курсу, залетять через повітряний простір і впадуть десь на об'єктах критичної інфраструктури Польщі чи країн Балтії. А він (Лукашенко – 24 Канал) знову скаже: "Я ні при чому",

– наголосив Латушко.

Він додав, що навіть якщо білоруська сторона завчасно попереджає сусідів про виліт безпілотників, це лише спроба створювати видимість непричетності. Стратегічний задум Москви залишається незмінним – тестувати обороноздатність Альянсу та створювати приводи для ескалації.

Варто додати, що Білорусь також активно допомагає Росії завдавати ударів по Україні. Зокрема, ворожі дрони використовують вежі білоруського мобільного зв'язку для навігації, щоб коригувати польоти на Київщину.