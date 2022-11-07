Как Львов готовится к чрезвычайным ситуациям зимой: Садовый рассказал подробности

Зима 2023 года обещает быть едва ли не самой сложной за время независимости Украины, поэтому каждый город должен как можно лучше подготовиться к ней. Во Львове для этого оборудуют пункты обогрева, а также помогают горожанам с покупкой генераторов.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в едином телемарафоне, сообщает 24 канал.

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Электрогенераторы для жильцов многоквартирных домов

С 7 ноября компенсацию за электрогенераторы могут получить все жители Львова, живущие в многоквартирных домах. Однако говорится об объединении жильцов, живущих в домах ОСМД, а также домах, находящихся в управлении управляющих компаний.

Если же отдельный человек приобретет генератор себе индивидуально, то он не сможет рассчитывать на такую компенсацию. В частности, Садовый это объясняет вопросами безопасности.

Централизованно, с соответствующими службами мы поможем, если нужно установить. Чтобы пожарные посмотрели, сотрудники МЧС посмотрели. Важно все делать правильно, потому что шутки шутками, а безопасность на первом месте,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр города отметил, что львовяне очень положительно восприняли эту идею. В частности, и упомянул, что не все ОСМД имеют финансовую возможность приобрести генератор, поэтому компенсация в 50% является для них серьезной помощью от города.

Также к генераторам есть и некоторые требования. Да, речь не идет о сверхмощном оборудовании, а о станциях, имеющих определенный предел мощности. Речь идет о номинальной мощности от 3 кВт. Это должны быть генераторы, которые могут оказать первую помощь.

Также ранее сообщалось, что за приобретенный генератор можно вернуть до 50% его стоимости, однако есть и лимит – не более 30 тысяч гривен.

Как получить возмещение за покупку генератора во Львове: смотрите видео

Генераторами оборудуют и учреждения

Чтобы получить компенсацию за приобретенный генератор, после покупки необходимо обратиться в ЦНАП и подать необходимые документы.

Также во Львове готовятся к ситуации, когда могут быть прекращены и электроснабжение, и газоснабжение. Именно поэтому власти города централизованно закупили резервные элементы питания для всех учреждений, обеспечивающих функционирование Львова. Речь идет про:

теплонасосы,

газовые генераторы,

дизельные генераторы,

котельной на альтернативном топливе.

К проживанию в зимних условиях готовят городки для внутренне перемещенных лиц. "Фактически готовимся к экстремальной ситуации", – сказал Андрей Садовый.

Пункты обогрева

Также в городе строят пункты обогрева, а в большинстве укрытий ставят печки и дрова. По словам Садового, во Львове на 7 ноября есть 6 тысяч укрытий, которые находятся и в домах, и в учреждениях. Большинство из них будет оборудовано соответствующими печками, а также будет заготовлен запас дров.

Если говорить о жилых домах, то это ответственность жителей, если говорить о коммунальной инфраструктуре, которая в собственности города – это ответственность города,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр подчеркнул, что каждому дому кроме печи и дров должен быть запас медикаментов, воды и продовольствия. Ведь из-за обстрелов россиян света может не быть длительное время.

"Мы готовимся к критической ситуации. Если будем качественно готовы, то переживем и утрем нос всем", – подытожил мэр Львова.

Как Львов готовится к зиме

Из-за обстрелов критической инфраструктуры на Львовщине жителей призывали быть готовыми к прикручиванию температуры на батареях и экономии света.

Также ранее мэр города Андрей Садовый призвал оборудовать укрытие "буржуйками".

Такой совет не безоснователен. Так, ранее металлическая печь уже пригодилась одной из школ города, где в отсутствие электроэнергии смогли приготовить обед детям именно на "буржуйке".

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