Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у єдиному телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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Електрогенератори для мешканців багатоквартирних будинків

З 7 листопада компенсацію за електрогенератори можуть отримати усі мешканці Львова, які живуть в багатоквартирних будинках. Однак мовиться про об'єднання мешканців, які живуть в будинках ОСББ, а також будинках, що знаходяться в управлінні управляючих компаній.

Якщо ж окрема людина придбає генератор для себе індивідуально, то вона не зможе розраховувати на таку компенсацію. Зокрема Садовий це пояснює питаннями безпеки.

Централізовано, з відповідними службами ми допоможемо, якщо треба буде встановити. Щоб пожежники подивилися, МНСники подивилися. Важливо все робити правильно, бо жарти жартами, а безпека на першому місці,

– підкреслив Андрій Садовий.

Мер міста зазначив, що львів'яни дуже позитивно сприйняли цю ідею. Зокрема й згадав, що не всі ОСББ мають фінансову можливість придбати генератор, тож компенсація в 50% є для них серйозною допомогою від міста.

Також до генераторів є й певні вимоги. Так, мова не йде про надпотужне обладнання, а про станції, які мають певну межу потужності. Мовиться про номінальну потужність від 3 кВт. Це повинні бути генератори, які зможуть надати першу допомогу.

Також раніше повідомлялося, що за придбаний генератор можна повернути до 50% від його вартості, однак є й ліміт – не більше 30 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Щоб отримати компенсацію за придбаний генератор, необхідно після покупки звернутися в ЦНАП та подати необхідні документи.

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Генераторами обладнують й установи

Також у Львові готуються до ситуації, коли може бути припинене і електропостачання, і газопостачання. Саме тому влада міста централізовано закупила резервні елементи живлення для всіх установ, які забезпечують функціонування Львова. Мовиться про:

теплонасоси,

газові генератори,

дизельні генератори,

котельні на альтернативному паливі.

До проживання у зимових умовах готують й містечка для внутрішньо переміщених осіб. "Фактично готуємося до екстремальної ситуації", – сказав Андрій Садовий.

Пункти обігріву

Також у місті будують пункти обігріву, а у більшості укриттів ставлять пічки та дрова. За словами Садового, у Львові станом на 7 листопада є 6 тисяч укриттів, які знаходяться і в будинках, і в установах. Велика частина з них буде обладнана відповідними пічками, а також буде заготовлений запас дров.

Якщо говорити про житлові будинки, то це відповідальність мешканців, якщо говорити про комунальну інфраструктуру, яка у власності міста – це відповідальність міста,

– підкреслив Андрій Садовий.

Мер наголосив, що кожному будинку окрім пічки та дров повинен бути запас медикаментів, води та харчів. Адже через обстріли росіян світла може не бути тривалий час.

"Ми готуємося до критичної ситуації. Якщо будемо якісно готові, то переживемо та втремо носа всім", – підсумував мер Львова.

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Через обстріли критичної інфраструктури, на Львівщині жителів закликали бути готовими до прикручування температури на батареях та економії світла.

Також раніше мер міста Андрій Садовий закликав обладнати укриття "буржуйками".

Така порада не безпідставна. Так, раніше металева піч уже стала в пригоді одній зі шкіл міста, де під час відсутності електроенергії змогли приготувати обід дітям саме на "буржуйці".

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