Андрій Садовий звернувся до львів'ян з проханням працювати злагоджено, дбати про себе та свою сім'ю. Також очільник Львова подякував комунальникам, які не спали дві ночі, щоб відновити електроенергію та постачання води у місті.

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Ворог хоче завдати якомога більше шкоди

Андрій Садовий наголошує, що кожен містянин повинен подбати, перш за все, про себе та свою сім'ю. Українці повинні працювати, як єдиний механізм, аби дати відсіч агресору.

Варто зазначити, що у Львові немає мілітарних об'єктів. Проте це не заважає противнику цілитися по спорудах критичної інфраструктури міста.

ТЕЦи, підстанції та інші важливі для функціонування міста будівлі будуть мішенню для росіян. Окупанти отримують задоволення від заподіяння шкоди мирним жителям.

Очільник Львова додає, що взимку не можна допускати відключення світла, тепла чи води на тривалий період. Саме тому потрібно обладнати укриття додатковими засобами обігріву.

Мер міста наголосив також, що варто економити електроенергію та воду. В умовах війни – це дуже важливо для країни.

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На Львівщині можуть відключати світло, якщо споживання електроенергії збільшиться

Унаслідок масованої атаки росіян по критичній інфраструктурі країни 10-11 жовтня на Львівщині було повністю знищено 4 підстанції Укренерго. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав відповідально користуватися електроенергією. Зокрема зранку у період з 8 до 11 години.

Очільник ОВА додав, що якщо споживачам не вдасться економити електроенергію, то доведеться проводити віялові відключення у різних районах міста у певний час.

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