Так, у Львівській області були повністю знищені 4 підстанції Укренерго. Про це розповів в ефірі телемарафону голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Віялові відключення на Львівщині

Тож у Львівській ОВА погоджуються з закликами Укренерго щодо відповідального користування електроенергією, зокрема у ранкові пікові години з 8 до 11 ранку. Як повідомив Козицький, наразі в області немає графіка відключень, але якщо споживання електроенергії збільшиться, доведеться обмежувати промисловість та побутових споживачів.

Якщо не вдасться в години пік зменшити споживання, то ми будемо говорити про можливі віялові відключення і подачу електроенергії у різних районах у різний час,

– зазначив Максим Козицький.

Саме задля покращення постачання електроенергії у Львівській ОВА просять людей обмежувати споживання. Також проводяться розмови з промисловими підприємствами щодо їх переведення в інший режим роботи. Це необхідно задля розведення навантаження на мережу, яку водночас дає населення та промислові об'єкти.

Зараз на Львівщині ремонтують понищену Росією електроінфраструктуру. Однак активне проведення ремонтних робіт залежить також від постачання запчастин та основного обладнання, час виготовлення якого іноді триває й пів року.

Козицький повідомив, що в області поступово підіймають рівень напруги, видачу потужності по об'єктах, однак зазначив, що зараз доволі складно вийти на рівень потужності, який був до понеділка, 10 жовтня.

Як бути лікарням

Голова Львівської ОВА підкреслив, що лікарні не залишаться без подачі електроенергії. За його словами, зараз кожний медичний заклад повністю забезпечений дизельними генераторами.

І хоч медичні заклади були вимушені призупинити планову госпіталізацію та планові операції, але ургентна допомога, екстрена медична допомога та ургентні операції як проводилися, так і проводяться. Наразі жодних проблем з цією критичною інфраструктурою немає.

Львівщина досі заживлена за тимчасовою схемою

Наразі у Львівській області доволі складна енергетична ситуація. Унаслідок ударів, які здійснювали 2 дні по критичній енергетичній інфраструктурі, більшість населених пунктів області досі заживлені по тимчасовій схемі.

Якщо брати момент після удару, то понад 1 000 населених пунктів, понад 1,5 мільйона населення опинилися без електроенергії та централізованого водопостачання,

– зазначив голова Львівської ОВА.

У перший день масованих ударів "лягло" майже 80% мобільної мережі. Однак протягом 24 годин вдалося відновити постачання електроенергії по населених пунктах та повністю відновити подачу води. Перебої на верхніх поверхах багатоповерхівок пояснюються ж тим, що напруга "скаче", немає достатньої потужності і не всі абоненти з кожного міста знову підключені до мережі.

Як підкреслив Козицький, зараз живлення присутнє в кожному населеному пункті, але не всі абоненти підключені. Це вдалося зробити тільки завдяки безпрецедентній роботі працівників Укренерго, Обленерго та ДСНС.

Електроенергія в Україні: останні новини

Після масованого ракетного удару Росії енергетична інфраструктура була пошкоджена не лише у Львівській області. Для відновлення її стабільної роботи Укренерго анонсувало віялові відключення, які вони можуть тривати декілька днів.

Відповідально використовувати електроенергію у пікові години закликав також Президент України. Він наголосив, що якби не удари 11 жовтня, то вже поновили б енергопостачання, яке терористи пошкодили напередодні.

У мережі появились графіки та перелік міст, де будуть здійснювати аварійні відключення світла. Це відбуватиметься, зокрема, у Києві, Черкаській, Сумській, Тернопільській та інших областях. Щоб мінімізувати це – необхідно зменшувати використання електроенергії.

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