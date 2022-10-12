Так, во Львовской области были полностью уничтожены 4 подстанции Укрэнерго. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Веерные отключения на Львовщине

Поэтому во Львовской ОВА согласны с призывами Укрэнерго относительно ответственного пользования электроэнергией, в частности в утренние пиковые часы с 8 до 11 утра. Как сообщил Козицкий, в области нет графика отключений, но если потребление электроэнергии увеличится, придется ограничивать промышленность и бытовых потребителей.

Если не удастся в часы пик уменьшить потребление, то мы будем говорить о возможных веерных отключениях и подаче электроэнергии в разных районах в разное время,

– отметил Максим Козицкий.

Именно для улучшения поставок электроэнергии во Львовской ОВО просят людей ограничивать потребление. Также проводятся беседы с промышленными предприятиями по поводу их перевода в другой режим работы. Это необходимо для разведения нагрузки на сеть, которую одновременно дает население и промышленные объекты.

Сейчас во Львовской области ремонтируют уничтоженную Россией электроинфраструктуру. Однако активное проведение ремонтных работ зависит также от поставок запчастей и основного оборудования, время изготовления которого иногда длится полгода.

Козицкий сообщил, что в области постепенно поднимают уровень напряжения, выдачу мощности по объектам, однако отметил, что сейчас достаточно сложно выйти на уровень мощности, который был до понедельника, 10 октября.

Как быть больницей

Глава Львовской ОВ подчеркнул, что больницы не останутся без подачи электроэнергии. По его словам, сейчас каждое медицинское учреждение полностью снабжено дизельными генераторами.

Хотя медицинские учреждения были вынуждены приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, но ургентная помощь, экстренная медицинская помощь и ургентные операции как проводились, так и проводятся. Пока никаких проблем с этой критической инфраструктурой нет.

Львовщина до сих пор заживлена по временной схеме

В настоящее время во Львовской области довольно сложная энергетическая ситуация. В результате ударов, которые осуществляли 2 дня по критической энергетической инфраструктуре, большинство населенных пунктов области до сих пор заживлены по временной схеме.

Если брать момент после удара, то более 1 000 населенных пунктов, более 1,5 миллиона населения оказались без электроэнергии и централизованного водоснабжения,

– отметил председатель Львовской ОВА.

В первый день массированных ударов "легло" почти 80% мобильной сети. Однако в течение 24 часов удалось возобновить поставки электроэнергии по населенным пунктам и полностью возобновить подачу воды. Перебои на верхних этажах многоэтажек объясняются тем, что напряжение "скачет", нет достаточной мощности и не все абоненты из каждого города снова подключены к сети.

Как подчеркнул Козицкий, сейчас питание находится в каждом населенном пункте, но не все абоненты подключены. Это удалось сделать только благодаря беспрецедентной работе работников Укрэнерго, Облэнерго и ГСЧС.

Электроэнергия в Украине: последние новости

После массированного ракетного удара России энергетическая инфраструктура была повреждена не только в Львовской области. Для возобновления ее стабильной работы Укрэнерго анонсировало веерные отключения , которые они могут занять несколько дней.

Ответственно использовать электроэнергию в пиковые часы призвал также Президент Украины. Он подчеркнул, что, если бы не удары 11 октября, то уже возобновили бы энергоснабжение, которое террористы повредили накануне.

В сети появились графики и перечень городов , где будут производиться аварийные отключения света. Это будет происходить, в частности, в Киеве, Черкасской, Сумской, Тернопольской и других областях. Чтобы минимизировать это , необходимо уменьшать использование электроэнергии.

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