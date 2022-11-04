Зважаючи на це, міська влада Львова вирішила допомогти мешканцям міста підготуватися до зими. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

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Половина вартості – за рахунок міста

Відтепер мешканці Львова зможуть повернути 50% вартості від купленого генератора. Ба більше, деякі ОСББ уже придбали "мініелектростанції" та успішно їх використовують, коли вимикають світло. Однак дозволити собі таку покупку можуть далеко не всі, і в мерії це розуміють.

Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості,

– зазначив Андрій Садовий.

Зверніть увагу! За придбаний генератор обіцяють повернути до 50% від його вартості, однак є й ліміт – не більше 30 тисяч гривень.

Хто може отримати відшкодування

Щоб відшкодувати частину вартості придбаного обладнання, генератор повинен мати номінальну потужність від 3 кВт. Після його покупки необхідно подати відповідні документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, і тоді районна адміністрація зможе повернути частину коштів.

Однак зробити це повинні:

ОСББ,

управляючі компанії,

виконавці житлових послуг будинків,

ЖБК Львова.

Як Львів готується до зими

На Львівщині жителів попередили, що зима 2023 року може бути однією з найважчих. Також закликали бути готовими до прикручування температури на батареях та економії світла.

Окрім генераторів Садовий закликав обладнати укриття "буржуйками".

Така металева піч уже стала в пригоді одній зі шкіл міста. Коли вимкнули електроенергію там змогли приготувати обід дітям саме на "буржуйці".

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