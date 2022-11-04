Зважаючи на це, міська влада Львова вирішила допомогти мешканцям міста підготуватися до зими. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

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Половина вартості – за рахунок міста

Відтепер мешканці Львова зможуть повернути 50% вартості від купленого генератора. Ба більше, деякі ОСББ уже придбали "мініелектростанції" та успішно їх використовують, коли вимикають світло. Однак дозволити собі таку покупку можуть далеко не всі, і в мерії це розуміють.

Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості,
– зазначив Андрій Садовий.

Хто може отримати відшкодування

Щоб відшкодувати частину вартості придбаного обладнання, генератор повинен мати номінальну потужність від 3 кВт. Після його покупки необхідно подати відповідні документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, і тоді районна адміністрація зможе повернути частину коштів.

Однак зробити це повинні:

  • ОСББ,
  • управляючі компанії,
  • виконавці житлових послуг будинків,
  • ЖБК Львова.

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