После 5 лет в Минцифре начинаю новый этап как заместитель министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики. На новой позиции мои приоритеты простые и стратегические – работа над политиками, которые позволят технологическому бизнесу развиваться в Украине, а государству – конкурировать глобально. Направление, которое я возглавила, имеет сразу несколько сфер, каждая из которых требует отдельного внимания, решений и долгосрочной стратегии. Подробнее об этом рассказываю в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Поддержка IT-индустрии

С запуском Дия.City мы доказали, что государство может быть партнером для технологического бизнеса, а не надзирателем. Это первый и до сих пор единственный государственный проект, о котором знает индустрия и который действительно помогает ІТ-компаниям расти и масштабироваться.

Сегодня это пространство объединяет более 2 200 компаний в самых разных нишах – от defense-tech и бионических протезов – до fintech и gamedev-продуктов. Резиденты Дия.City имеют благоприятную налоговую нагрузку, строят прозрачную и эффективную корпоративную структуру, а также пользуются инструментами для привлечения венчурного инвестирования.

Один из последних кейсов – наш резидент Tencore. Это defense-tech стартап, который разрабатывает наземные роботизированные комплексы. Один из их самых известных роботов – TerMIT, уже работает на фронте. Его используют для логистики, эвакуации, минирования, разминирования и огневой поддержки подразделений. Tencore привлекли почти 4 миллиона долларов инвестиций в украинское юридическое лицо именно через Дия.City. Эти деньги помогут компании расширить производство и R&D.

Это лишь один из многих примеров того, как пространство помогает технологическим компаниям. Поэтому мы продолжаем развивать этот проект. И буквально несколько дней назад правительство разрешило заходить в пространство компаниям, занимающихся ВІМ-технологиями, обработкой аудиовизуальных произведений и производством фонограмм.

BIM-технологии позволяют создавать точные 3D-модели зданий с полной информацией о конструкциях, инженерные сети и стоимость реализации. Поэтому лучшие условия для масштабирования таких компаний – это вклад в быстрое и качественное восстановление Украины во время и после войны, а также в развитие конкурентного инжинирингового сектора. Поддержка компаний, специализирующихся на обработке аудиовизуальных произведениях и фонограммах, станет стимулом для роста украинской креативной индустрии и экспорта культурного продукта Украины.

Еще один важный проект, над которым мы работаем, – Дия.City Invest. Чтобы технологические компании и стартапы росли, одного энтузиазма мало. Им нужен доступ к капиталу, в частности венчурных инвестиций. Но сегодня украинский рынок венчурного инвестирования, как кот Шредингера: вроде существует, но не совсем. Преимущественно неукраинские фонды инвестируют в неукраинские компании. Мы понимаем, почему так произошло и имеем видение, как это изменить.

Чтобы Украина появилась на инвестиционной карте, надо обеспечить базовые "гигиенические условия": прозрачные, понятные правила игры – как для компаний, так и для инвесторов.

Да, сейчас время турбулентное. Но в нем же и наш потенциал. Из-за валютных ограничений, связанных с военным положением, значительная часть капитала остается в Украине. Есть украинские бизнесы, которые зарабатывают, и есть украинцы со свободными средствами. Что они обычно делают в таких случаях? Покупают недвижимость или прячут валюту "под матрас". Мы же хотим предложить им другой подход – инвестировать в идеи, людей и технологии просто здесь, в Украине.

Дия.City Invest – это инструмент, который позволит запускать венчурные фонды в Украине быстрее, легче и на прозрачных условиях. Мы не ожидаем, что он сразу станет магнитом для иностранного капитала, но верим: в среднесрочной перспективе именно этот проект сформирует новую культуру инвестирования в стране.

Мы изучаем лучшие примеры, образцовые юрисдикции вроде Сингапура, Великобритании или стран ЕС, где верховенство права и защита инвестора – не просто слова. Мы интегрируем эти принципы в украинский контекст. Но есть и другие примеры, например Чили или Израиль, где глобально не все идеально, но есть технологический прорыв и четкие амбиции.

Мы хотим, чтобы Украина была среди таких историй. Чтобы перспективные украинские стартапы не оставались любительскими разработками, а росли до глобальных компаний здесь, дома.

Развитие инноваций, технологического предпринимательства и робототехники

Времена, когда Украина была бекофисом для мирового рынка, – проходят. Наступают времена, когда мы становимся центром технологического развития. Страной продуктов, решений, идей.

Много в этом помогает инфраструктура для инноваций, которую уже несколько лет активно выстраивает Минцифра. И мы видим ее положительное влияние на трансформацию всей индустрии. Поэтому сейчас с командой выделили важную цель – сделать так, чтобы эта трансформация была необратимой.

Поддержка стартапов может стать одним из инструментов достижения этой цели. Потому что именно они создают новые продукты, формируют технологическую экономику и требуют особого подхода на ранних этапах.

Поэтому сейчас мы изучаем лучшие мировые практики, которые могли бы помочь развиваться украинским технологическим проектам. Например, механизм смешанного финансирования. Это когда грантовая поддержка сочетается с доступными кредитами от украинских банков и при содействии государства.

Например, стартап сможет получить 25 тысяч долларов грантового финансирования от Ukrainian Startup Fund, а также 50 тысяч долларов займа через один из украинских банков. Такая модель может обеспечить гибкость, масштабность и приблизит украинские команды к практикам зрелых экосистем.

Мы также рассматриваем возможность ввести программу ваучеров для стартапов. Благодаря им молодые компании смогут покрывать необходимые услуги – юридические, бухгалтерские, по защите интеллектуальной собственности, маркетинга или разработки MVP – не средствами "на руки", а оплатой конкретных сервисов. Такая система уже работает в других странах и может быть эффективной в украинских реалиях. Для ее внедрения необходимо внести изменения в законодательство об инновационной деятельности, и мы уже готовим соответствующие предложения.

В то же время в Украине до сих пор отсутствует четкое законодательное поле для стартапов. Нет определения, критериев, базовых условий. Это тормозит развитие сектора и усложняет их поддержку. Исправить это – еще одна из наших приоритетных задач.

Отдельное внимание направлениям, где технологии отвечают на реальные вызовы. Сегодня идеальное время для развития хардвера и робототехники. Мы понимаем, что в условиях войны и демографического давления появляются задачи, которые человек просто не может решить. Например, тушение пожаров на большой высоте, эвакуация раненых или логистика в опасных условиях. В этих сферах роботы имеют потенциал не просто помогать людям, а полностью заменить их.

Поэтому развитие таких технологий – тоже среди наших приоритетов. Это направление, которое требует системной подготовки кадров и подключения как можно большего количества молодых инженеров, разработчиков и предпринимателей. Именно поэтому мы с командой начали активно работать со студентами технических университетов. Во время поездок по регионам мы увидели: возможностей для старта уже достаточно, но о них почти никто не знает. Это надо менять.

Поэтому наша цель – создать паутину региональных амбассадоров. Это будут представители в учреждениях высшего образования, которые:

будут держать постоянный контакт с командами,

предоставлять актуальную информацию о возможностях от государства,

будут помогать найти партнеров, менторов, доступ к финансированию,

станут "точками входа" в стартап-экосистему.

Так мы сможем заложить основы инновационной культуры еще на этапе обучения и поддержать таланты там, где они рождаются.

Трансформация рынка азартных игр

Рынок гемблинга в Украине – это не только прибыли. Это сфера, где переплетаются интересы бизнеса, общества и государства. Она должна быть прозрачной, эффективно регулироваться и заботиться о безопасности игроков.

Сейчас мы видим две ключевые проблемы в этой индустрии:

первая – существование большой части нелегального рынка;

вторая – та часть, которая легальная, неконтролируемая.

Все из-за того, что нет эффективных инструментов мониторинга, процесс выдачи лицензий непрозрачный, много запрещенной рекламы. И с этим всем надо наводить порядок.

Поэтому для начала мы планируем запустить Государственную систему онлайн-мониторинга, которая будет следить за работой легальных казино. Она поможет фиксировать каждую ставку в режиме реального времени и сделать данные об объемах рынка публичными.

Сейчас мы начали публичные консультации с IT-компаниями. Их экспертиза и видение нужны, чтобы сделать будущую систему удобной, эффективной и понятной для пользователей. Ожидаем, что через год после запуска к системе присоединятся 100% легальных операторов. В результате этого государство получит четкое понимание, сколько налогов должно поступить в бюджет.

Мы действительно видим большой потенциал в этой сфере: легальный игорный рынок может стать важным источником доходов для бюджета, а значит – и для ВСУ. Это дополнительные деньги на финансирование дронов, усиление армии, поддержку экономики в условиях войны. В наших планах – построить систему, в которой даже самые сложные или чувствительные сферы приносят пользу стране.

Также среди приоритетных задач – полная перезагрузка рынка лотерей. Сегодня он фактически не регулируется: отсутствуют лицензионные условия, а контроль со стороны государства чисто формальный. Наша цель – ввести прозрачные правила игры, чтобы лотереи работали легально, ответственно и в рамках закона.

Мы также хотим перевести все услуги, связанные с лицензированием операторов, в онлайн – без кабинетной бюрократии и ручного вмешательства. Бизнес увидит четкие сроки, требования и результаты. А сама процедура станет прозрачной и предсказуемой.

Отдельно мы фокусируемся и на гармонизации нашего секторального законодательства с европейским.

На первый год работы мы также ставим амбициозную цель – не менее 10 международных B2B-компаний должны получить лицензии на деятельность в Украине. Это будет важный шаг для того, чтобы интегрировать Украину в глобальную экосистему игорного рынка, создать конкурентные условия для развития инновационных сервисов и привлечь иностранные инвестиции.

В завершение

Сейчас в Украине – идеальный шторм. Старые модели больше не работают, новые вызовы появляются каждый день. Но именно в такие моменты рождаются прорывы. Кризис заставляет двигаться быстрее, чем когда-либо. Для каждого украинца сейчас инновационность и технологическая смелость – это не просто амбиция, это вопрос выживания. А желание выжить – самый мощный стимул к изменениям.

Вот почему цифровую экономику стоит рассматривать как ключевой антикризисный инструмент. Она не зависит от географии, политики или старых ограничений, зато открывает новые возможности для десятков тысяч украинцев. Развитие этого направления – это о возможности создавать технологии, которыми будут пользоваться и восхищаться во всем мире. И о возможности Украины влиять на формирование международной технологической адженды.