Бесстрашные и несокрушимые: мир поздравляет украинских воинов с Днем ВСУ

Об украинских воинах теперь знают по всему миру. Мужественные, несгибаемые, волевые – это все об ВСУ, именно такую славу снискали наши защитники и продолжают ежедневно доказывать в бою, что это не просто слова.

Международные партнеры, послы, главы МИДа поздравляют украинских воинов с праздником и отмечают величие духа наших героев. 24 канал собрал самые яркие поздравления.

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Посол США В Украине Бриджит Бринк записала видеопоздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Бесстрашные. Несокрушимые. В День Вооруженных Сил Украины мы поздравляем воинов-героев Украины, которые борются за свои семьи, свои дома и свое свободное будущее,

– отметила Бриджит Бринк.

В своем обращении посол пожелала семьям всех украинцев жить свободно в своей стране, безопасно в мире, который мы завоевываем своим мужеством и при неуклонной поддержке тех, кто нас поддерживает.

Поддержка Евросоюза

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас тоже поздравил украинских воинов с праздником и добавил к сообщению трогательное видео по случаю дня ВСУ.

Сегодня – День Вооруженных Сил Украины. Эти героические мужчины и женщины противостоят российскому агрессору, приближая победу Украины. Европейский Союз с радостью и гордостью поддерживает их оружием и тренировками. Слава Украине!

– написал посол.

Президент Европарламента Роберта Метсола тоже присоединилась к поздравлениям, коротко, но метко заметив, что ВСУ обязательно победят!

Вы победите. Победите ради павших героев, ради ваших детей, ради вашей свободы, ради наших ценностей. Вы победите ради Украины и ради Европы,

– отметила в поздравлении Роберта Метсола.

Приветствие минобороны Британии

В минобороны Великобритании поздравили защитников, заметив, что тысячи украинцев уже получили в Соединенном Королевстве базовую военную подготовку.

Примите во внимание! Президент Владимир Зеленский поздравил наших защитников трогательным роликом – нарезкой из видео с украинскими военными. Видео сопровождает закадровый голос мальчика, который рассказывает, что это его отец, это сосед, отец друга, учитель английского. Таким образом президент напомнил, что сегодня нашу страну от врага защищают все без исключения.

24 канал благодарен каждому защитнику и защитнице, что своим героизмом и смелостью продолжают существование украинской нации.