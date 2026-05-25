Путин не умрет от старости, – командир "Ахиллеса" сказал, что уничтожит кремлевский режим
В Кремле нарастает внутреннее напряжение из-за больших потерь на фронте, экономических проблем и постепенного падения поддержки войны среди россиян. Дополнительным вызовом для российской власти может стать новая волна принудительной мобилизации, которая усилит недовольство не только в обществе, но и среди окружения Владимира Путина.
Это только приблизит режим Владимира Путина к краху, первые зародки которого уже заметны. Такое мнение высказал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко.
По словам военного, российское общество готово "затягивать пояса" почти бесконечно, а главным фактором, который может спровоцировать внутренние потрясения, станет только серьезное ухудшение экономической ситуации и голод в регионах.
Если есть что поесть – им безразлично на комфорт, перспективы или образование. Есть пропаганда о "великой державе" и ядерном оружии, этого достаточно,
– объяснил Федоренко.
Что грозит Путину?
Федоренко считает, что принудительная мобилизация все же постепенно будет снижать поддержку войны среди населения России. Ведь одно – идти воевать за деньги, а совсем другое – быть принудительно отправленным на фронт.
Увеличение количества мобилизованных автоматически приведет и к резкому росту потерь российской армии. На наиболее интенсивных участках фронта оккупанты уже сейчас несут колоссальные потери из-за непрекращающихся штурмов.
Если противник нарастит силы, это может дать ему определенные тактические успехи. Но и потери будут огромные,
– отметил военный.
По мнению Федоренко, именно большие потери и внутреннее недовольство российских элит в перспективе могут стать угрозой для самого Владимира Путина.
Он убежден, что российский диктатор не погибнет "от украинской ракеты или дрона", а станет жертвой собственного окружения.
Путин не умрет от физиологической старости. Путин будет уничтожен руками своего окружения. И именно его сделают главным виновником всего,
– подытожил командир.
Интересно, что в Кремле уже начали задумываться над тем, кто может прийти к власти после Владимира Путина. Как сообщил глава Института мировой политики Виктор Шлинчак, российский диктатор больше всего боится не народного бунта, а заговора в собственном окружении. Именно поэтому Путин все сильнее усиливает контроль через ФСБ и не допускает даже намека на нормальный механизм передачи власти, ведь вопрос преемника в российских элитах уже фактически стал актуальным.
В России впервые начали серьезно критиковать Путина: что известно
В России все чаще стали звучать публичные сигналы критики в адрес Путина, хотя еще несколько месяцев назад это было почти невозможно. Даже Z-пропагандисты и представители КПРФ начали открыто говорить об ослаблении российского диктатора и проблемах внутри системы власти.
- Вероятно, уже сформировалось влиятельное крыло внутри системы, которое работает против Владимира Путина. Как заявил политолог Андрей Городницкий, такая кампания не могла бы продолжаться без поддержки части силовиков, спецслужб, олигархов и военных. Он считает, что российские элиты уже могут искать фигуру преемника Путина, а реальные договоренности относительно будущего власти в Кремле могут активизироваться уже в этом году.
Европейская разведка считает, что в российских элитах может появиться фигура, которая потенциально способна повлиять на стабильность власти Путина.
Как сообщает CNN, речь идет о бывшем министре обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, который сохраняет значительное влияние в силовом блоке и остается частью ближайшего окружения Путина. Его позиции усиливает доступ к стратегическим решениям и многолетние связи с российской политической и военной верхушкой, что делает его одной из ключевых фигур во внутренней борьбе за влияние в Кремле.