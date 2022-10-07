Что будет делать мир, когда Россия капитулирует: политолог назвал "секретные" сценарии

Вооруженные Силы Украины успешно вытесняют врага с территории Украины. В мире уже моделируют варианты развития событий по завершению войны в Украине.

Однако такие сценарии не озвучиваются публично, поскольку они могут быть очень болезненными для широкой общественности. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Почему украинцы не готовы к некоторым сценариям окончания войны

По его словам, нужно понимать, что среди вариантов завершения войны есть такие, при которых Россия сохраняет свое существование.

Не каждый украинец готов смириться с моментом завершения войны именно по такому сценарию. Наше общество, привыкшее мыслить эмпатически, а не прагматично, будет воспринимать это как распространение кремлевской пропаганды,

– сказал Вигиринский.

Почему невозможна окончательная капитуляция России

Однако, по словам политолога, мир вообще не рассматривает сценарий победы Украины над Россией в военном плане, который приведет к полной капитуляции России.

Андрей Вигиринский Политолог Россия может капитулировать на поле боя Украины в войне, которую она развязала. То есть когда Россия в войне не достигает своих целей и мы деоккупируем территорию Украины, весь цивилизованный мир осознает, что Россия потерпела поражение. Но проиграть на поле боя в Украине не равнозначно капитуляции России, если бы наши ВСУ стояли у стен Кремля. Это совсем разные вещи.

Вигиринский подчеркнул, что Россия уже проиграла на поле боя.

"Легенда о военной состоятельности и могуществе россиян уже развеяна. В этом смысле их уже не воспринимают как значительную военную угрозу, если не принимать во внимание ядерное вооружение", – сказал политолог.

Что будет с экономикой России после войны

По словам Вигиринского, после поражения на поле боя следующий этап проигрыша в любой войне – это политические и экономические обязательства.

Мир на сегодняшний день ограничивает Россию в экономическом сотрудничестве, но сохраняет возможность выкачивания из нее ресурсов. В этом смысле по итогам войны мало что изменится,

– отметил политолог.

Он предположил, что Россия окажется в таком положении, как Иран, которому удается продавать свой энергетический ресурс, даже находясь под санкциями.

"Политическое завершение войны вряд ли возможно при Путине"

Последним важным шагом завершения войны являются политические договоренности.

Вопрос взятия политических обязательств и формализация завершения войны вряд ли возможна при власти Путина. Человек, протянувший изменения в Конституцию, чтобы присоединить к России аннексированные территории другой страны, не будет вести переговоры,

– подчеркнул Вигиринский.

Что нужно для политического завершения войны

По словам политолога, чтобы завершить войну политически, нужно несколько важных составляющих.

Во-первых, должен быть четко проработан документ , подписантом которого будет Украина.

, подписантом которого будет Украина. Во-вторых, в договоре о завершении войны должны быть прописаны гарантии безопасности Украины , которые будут обсуждены с нашими партнерами и союзниками.

, которые будут обсуждены с нашими партнерами и союзниками. Третье – и самое главное – от другой стороны конфликта документ должен подписывать легитимный и договороспособный представитель, и это должно быть не Путин.

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