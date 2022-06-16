Как может закончиться война с Россией

Два дня в университете Питтсбурга мы обсуждаем, как может закончиться война между Украиной и Россией.

Корейский сценарий

Победила такая гипотеза: формального конца войны не будет, соглашения не будет, прекращения огня не будет, но будет неформальное прекращение огня и натовские войска у передовой как гарантия безопасности.

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По сути, корейский сценарий – южная и северная Корея, где Россия будет северной Кореей, а Украина – южной. Что вы думаете?

Россия обречена

Также многие здесь считают, еще неофициальная, но реальная политическая цель для США в этой войне – сменить лидера России, а желательно – весь режим. Конечно, официально никто этого не признает.

Многие из моих университетских коллег очень расстроены войной.

Говорят, в то время, когда мир должен бороться с бедностью, изменением климата или нашествием популизма в политике, Россия развязала войну. Это самоубийство. И для России, и для всех остальных.

Борьба продолжается

Здесь есть украинские студенты, помогающие Украине с санкционной политикой. Каждый украинец пытается делать что-нибудь свое.

Было много вопросов о том, произойдет ли в России революция. Я сказал: "нет, по моему мнению".

В целом им всем интересно и они хотят помочь, но мало знают об Украине и не знают, как помочь, кроме финансов. Очень хорошие у меня коллеги. Все обнимали меня и старались похвалить нас, поддержать эмоционально. Питтсбург показался мне гораздо теплее, человечнее Нью-Йорка. Но это возможно потому, что это мои друзья и они относятся к Украине более лично.