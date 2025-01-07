Наступление России реально подавить: генерал объяснил, как ВСУ могут изменить ситуацию возле Покровска

На Покровском направлении чрезвычайно сложная ситуация, но некоторые действия ВСУ могут ее в корне изменить. Необходимо воспользоваться тактикой с Курщины: ударить по тылам возле Покровска и Курахово и подтянуть современное вооружение, предоставленное американцами, и уничтожать врага в прифронтовой зоне.

При такой модели удастся подавить наступление российских оккупантов. Подробнее 24 Каналу объяснил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Смотрите также На Покровском направлении и на Курщине фронт движется с обеих сторон: карты ISW на 7 января

Что нужно для остановки наступления России на Покровск

Как рассказал Маломуж, украинские военные могут точно изменить ситуацию возле Покровска. Для этого необходимо позаимствовать нестандартную модель с Курщины:

ударить по тылам и флангам у Курахово и Покровска, потому что Кураховский выступ широкомасштабно заходит в Покровский. Это позволит разбалансировать планы наступательных действий;

подтянуть системы, которые поступают от американцев. Говорится о HIMARS, РСЗО М270/280 и артиллерийские и ракетно-минометные системы. Далее же уничтожать врага этими средствами во фронтовой и прифронтовой зонах на расстояние до 80 километров от линии боестолкновения.

Привлекая наряду с этим и дроны, и управляемые бомбы, и кассетные боеприпасы – это сегодня чрезвычайно большая перспектива и защиты, и уничтожения вражеских резервов у Покровска,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Россияне практически ежедневно теряют более 1200 военных на Покровском и Кураховском направлениях. За два месяца выйдет целая армия. Пополнять потери в таких количествах враг не может, поэтому уже в определенной степени ослабляет наступление.

В Генштабе сообщили, что за 6 января на Покровском направлении Силы обороны остановили 41 штурмовую и наступательную атаку врага, а на Кураховском направлении – 26.