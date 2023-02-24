Будет контрнаступление Украины, а России в нынешнем виде не будет, – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, как для него началась полномасштабная война. Он сказал, что Украина пережила сложный год, и теперь наша страна вступает в новый период.

Утром генерал Валерий Залужный сообщил Резникову, что началось полномасштабное российское вторжение. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский собрал руководство государства, чтобы организовать оборону.

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"Дни и ночи, слившиеся в один нескончаемый поток"

Резников вспомнил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину "были дни, ночи, недели, слившиеся в один нескончаемый поток". Наши воины и весь украинский народ принял бой, который многие в мире считали безнадежным. Резников вспомнил, что к тому времени на вопросы партнеров "как дела?" он отвечал "мы все еще живы!".

Министр обороны заметил, что это был год великих героев и великих трагедий, побед и боли. Украинцы временно теряли и снова возвращали наши города, чествовали самых храбрых и провожали в засветы лучших.

Прежде всего, Алексей Резников обратился к нашим защитникам и защитницам. Они ведь сделали то, что казалось невозможным.

Сегодня через год войны, которой Европа не видела более 80 лет, я обращаюсь к Силам обороны Украины. Ко всем защитникам и защитницам. Вы сделали невозможное. Вы дали отпор армии врага, наводящего ужас на весь мир. Но оказалась бессильной против украинцев, защищающих свой дом и своих близких, дерутся за свою землю. Год назад нам было сложно получить серьезное оружие. Сегодня цивилизованные страны видят, что именно вы являетесь щитом Европы на востоке. Без Украины Европа никогда не будет в безопасности. Именно на вас восторженно смотрят в разных уголках планеты. Ибо вы защищаете свободу. Волю. Право. Достоинство. От рабства и уныния,

– написал он.

Он подчеркнул, что мы выстояли в этом году благодаря Силам обороны Украины – ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, разведчикам, бойцам СБУ, УГО и НАБУ, полицейским и воинам из других структур.

Украина вступает в новый период с новой задачей – победить

Резников напомнил, что год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет.

Мы в этом году выстояли. Пережили. Вытерпели. Теперь мы вступаем в новый период. С новой задачей – победить,

– написал Резников.

Благодаря украинским воинам и мужеству украинского народа сегодня весь мир задает вопрос "какой будет победа Украины?".

Министр сказал, что ответ на этот вопрос прост. Победа – это освобождение всех территорий к границам 1991 года и ликвидация опасности со стороны России. Это когда Украина будет суверенной и независимой в международно признанных границах – успешной, богатой и сильной. А России в сегодняшнем виде не будет.

Не будет террористического московского режима, который говорит о "братстве" и при этом совершает геноцид. Рассказывает об "освобождении" и стирает с лица земли целые города. Который сжигает сотни тысяч своих собственных граждан в войне и разрушает будущее следующих поколений из-за капризов трусов, которые постоянно лгут и прячутся в бункерах. Мы победим, потому что наша цель – жизнь, счастье, благополучие. Они проиграют и понесут ответственность. Ибо сеют вокруг себя только смерть и страдание,

– сказал Резников.

Стратегически враг уже проиграл

Алексей Резников отметил, что наш враг до сих пор очень опасен и имеет много ресурсов. Однако стратегически россияне уже проиграли, осталось довести дело до конца.

Уже нет неопределенности как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших. Есть коалиция из 54 стран, поддерживающих Украину. Мы в этом сражении не сами,

– написал он.

Украина готовит контрнаступление

Также Резников написал, что ожидает Украину впереди:

Больше оружия, в том числе – украинского. Для всех сил обороны.

Будут танки и бронетехника.

Украина будет еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили.

Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Они будут распространены не только на армию, но и на гвардию и всех бьющихся рядом.

Будет новое качество обороны путём технологий.

Украина будет поражать сильнее и большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве.

Кроме этого, скоро будет наше контрнаступление. Украина работает над тем, чтобы его подготовить и снабдить.

Через несколько дней Украина встретит весну, которую кремль хотел у нас украсть. Мы не замерзли – мы закалились. Мы не испугались тьмы. Шаг за шагом мы придем к победе. Склоняю голову за теми, кто отдал свою жизнь, чтобы мы могли идти дальше. Горжусь каждым и каждым, кто защищает сегодня наше государство! Слава Украине!,

– сказал он.