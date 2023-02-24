Зранку генерал Валерій Залужний повідомив Резнікову, що розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Невдовзі президент України Володимир Зеленський зібрав керівництво держави, щоб організувати оборону.

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"Дні та ночі, які злилися в один нескінченний потік"

Резніков пригадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну "були дні, ночі, тижні, які злилися в один нескінченний потік". Наші воїни й весь український народ прийняв бій, який багато хто у світі вважав безнадійним. Резніков пригадав, що на той час на запитання партнерів "як справи?" він відповідав "ми все ще живі!".

Міністр оборони зауважив, що це був це був рік великих героїв і великих трагедій, звитяги й болю. Українці тимчасово втрачали й знову повертали наші міста, вшановували найхоробріших і проводжали у засвіти найкращих.

Передусім Олексій Резніков звернувся до наших захисників та захисниць. Адже вони зробили те, що здавалось неможливим.

Сьогодні, через рік війни, якої Європа не бачила понад 80 років, я звертаюся до Сил оборони України. До усіх захисників і захисниць. Ви зробили неможливе. Ви дали відсіч армії ворога, що наводила жах на весь світ. Але виявилася безсилою проти українців, які боронять свій дім і своїх близьких, б'ються за свою землю. Рік тому нам було складно отримати серйозну зброю. Сьогодні цивілізовані країни бачать, що саме ви є щитом Європи на сході. Без України Європа ніколи не буде в безпеці. Саме на вас захоплено дивляться у різних куточках планети. Бо ви захищаєте Свободу. Волю. Права. Гідність. Від рабства і зневіри,

– написав він.

Він наголосив, що ми вистояли цей рік завдяки Силам оборони України – ЗСУ, Нацгвардії, прикордонникам, розвідникам, бійцям СБУ, УДО та НАБУ, поліцейським та воїнам з інших структур.

Україна вступає в новий період з новим завданням – перемогти

Резніков нагадав, що рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане.

Ми цей рік вистояли. Пережили. Витерпіли. Тепер ми вступаємо в новий період. З новим завданням – перемогти,

– написав Резніков.

Завдяки українським воїнам та мужності українського народу сьогодні весь світ ставить питання "якою буде перемога України?".

Міністр сказав, що відповідь на це питання проста. Перемога – це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії. Це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах – успішною, заможною та сильною. А Росії у нинішньому вигляді не буде.

Не буде терористичного московського режиму, який говорить про "братерство" і при цьому чинить геноцид. Розповідає про "звільнення" і стирає з лиця землі цілі міста. Який спалює сотні тисяч своїх власних громадян у війні й руйнує майбутнє наступних поколінь через примхи боягузів, які постійно брешуть і ховаються у бункерах. Ми переможемо, бо наша мета – життя, щастя, добробут. Вони програють і понесуть відповідальність. Бо сіють навколо себе тільки смерть і страждання,

– сказав Резніков.

Стратегічно ворог вже програв

Олексій Резніков зауважив, що наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Проте стратегічно росіяни вже програли, залишилось довести справу до кінця.

Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих. Є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну. Ми у цій битві не самі,

– написав він.

Україна готує контрнаступ

Також Резніков написав, що очікує Україну попереду:

Більше зброї, у тому числі – української. Для усіх Сил оборони.

Будуть танки й бронетехніка.

Україна буде ще краще перехоплювати ракети й дрони терористів, з якої країни вони б не походили.

Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Вони будуть поширені не лише на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б'ється поряд.

Буде нова якість оборони шляхом технологій.

Україна буде вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі.

Крім цього, невдовзі буде наш контрнаступ. Україна працює над тим, щоб його підготувати і забезпечити.

За кілька днів Україна зустріне весну, яку кремль хотів у нас вкрасти. Ми не замерзли – ми загартувалися. Ми не злякалися темряви. Крок за кроком ми прийдемо до перемоги. Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя, щоб ми могли йти далі. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить сьогодні нашу державу! Слава Україні!,

– сказав він.