В то же время надо помнить, что электроэнергию в любом случае следует использовать экономно. В пиковые часы стоит максимально ограничить использование электроприборов, чтобы в системе снова не возникало существенного дефицита.

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Где в Киеве работают пункты несокрушимости

Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех областях Украины, а также начали действовать графики отключения электроэнергии. Впрочем, во время длительных отключений украинцы могут воспользоваться Пунктами несокрушимости, которые действуют во всех городах.

В Киеве также уже сформированы графики отключений, кое-где свет будут выключать на 4 часа. В столице открыто около 1000 Пунктов несокрушимости, поэтому жители Киева всегда могут получить там интернет и зарядить свои гаджеты.

Информацию о расположении Пунктов несокрушимости можно узнать в приложении Дія, в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте. Так, в приложении Дія есть интерактивная карта, где можно найти ближайший Пункт несокрушимости, узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Дії.

Справка. Пункты несокрушимости функционируют круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае длительного аварийного отключения электроэнергии. Там всегда предусматривается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места для отдыха, аптечки, обеспечения мам и детей.

Найти ближайший Пункт несокрушимости также можно с помощью чат-ботов:

чат-бот в телеграмме,

чат-бот в вайбере.

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