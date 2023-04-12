Как расписать писанку к Пасхе: подробная инструкция и советы

Яйцо начинает превращаться в писанку, когда его поверхности касается писачок, наполненный воском. Далее оно шаг за шагом наполняется цветами и символами. А потом становится настоящим произведением искусства и удивительным украшением пасхальной корзины.

Предлагаем погрузиться в мир росписи писанки вместе с 24 Каналом. Следуя инструкции, вы сможете самостоятельно сотворить маленькое чудо. Так что с хорошим настроением начинаем.

К теме Пасхальная писанка: история, символика и инструкция по росписи

Как расписать пасхальную писанку: видео

Выбираем яйцо: белое, чистое и гладкое

В первую очередь выбираем яйцо: традиционно – куриное, однако не только – гусиное, утиное или страусиное тоже подойдет. Лучше всего использовать белые яйца. Их поверхность должна быть максимально гладкой, без наростов, меток, кривизны и трещин.

Дальше выдуваем яйцо. Для этого снизу находим центр яйца и делаем крепкой иглой небольшую дырочку. Затем большим шприцем вдуваем внутрь воздух. Под давлением содержимое яйца начнет выходить наружу. Поэтому здесь понадобится сосуд. Выдувая яйцо, важно не торопиться, чтобы оно не треснуло. Когда яйцо уже пустое, нужно промыть его внутри водой, также используя шприц.

Затем следует осторожно омыть и само яйцо едва теплой водой, не используя никаких химических средств, чтобы не повредить структуру скорлупы. И только когда яйцо высохнет, начинать роспись писанки.

расписывать писанки можно и на сырых полных яйцах, и на вареных.

Яйцо для писанки выбираем белое / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Писачок и воск: начинаем роспись яйца

Кроме яйца, для написания писанки нужны писачок и воск.

Писачок состоит из металлической леечки и деревянного держателя. Леечка имеет с одной стороны широкое отверстие. Именно его нужно наполнять воском. Узенькое отверстие бывает разных размеров.От этого зависит толщина линий, которые будет выводить писачок на яйце.

Парафин для написания писанки лучше не использовать, он ведь не прилегает плотно к поверхности яйца. Поэтому в любой момент может отпасть или деформироваться. Выбираем только воск.

Для расписывания писанки нужны писачок и воск / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Узор сперва лучше наносить карандашом, легко касаясь поверхности яйца. Следует начать с разделения яйца на необходимое количество частей, они помогут ориентироваться и нанести рисунок точно и пропорционально. Однако этот этап можно пропустить.

Можно начать с нанесения рисунка карандашом / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Далее нужно обвести рисунок расплавленным воском, предварительно нагретым в писачке в течение нескольких секунд на пламени свечи.

Яйцо следует поддерживать тремя пальцами левой руки, а тремя пальцами правой руки держать писачок. В первую очередь воском обработать отверстие, чтобы в нее не попала краска. Затем зарисуйте все, что должно быть белым цветом. Воск создает защитный барьер, поєтому краска на покрытые им зоны не будет действовать. Нанося воск, следует стараться не прерывать линии.

Время от времени нужно снова нагреть писачок. Хорошо разогретый воск обеспечит нанесение красивых, ровных линий. Перегретым они будут получаться толстыми. Кроме того, воск может капнуть на яйцо. Если же нагревать воск недостаточно, то линия будет тонкой и неровной.

Покрытие воском линий, имеющих белый цвет / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Краски: разводим и поочередно окунаем яйцо

Когда белые зоны писанки полностью покрыты воском, приступаем к закрашиванию яйца. Для этого следует предварительно подготовить краски. Когда-то использовали только натуральные красители. Для этого в течение года собирали разнообразные растения, тонировавшие яйца в необходимые цвета. Воду использовали талую.

Теперь для писанок используют искусственные красители. Перед началом работы их следует подготовить, растворив в необходимом количестве мягкой воды, и добавить немного уксуса. Его не добавляют только в желтую и оранжевую краску.

Краски разводим водой, следуя инструкции производителя / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Прежде чем погрузить яйцо в краску, следует поместить его на несколько секунд в раствор уксуса – 2 столовых ложки раствора на стакан воды. Дальше можно в краску – сначала в желтую, затем в оранжевую, красную, вишневую, зеленую, черную, то есть от самой светлой до самой темной. Желтый цвет быстрее всего закрасит яйцо, в последующих его нужно держать немного дольше – 2 – 3 минуты.

Обратите внимание Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой: пошаговая инструкция с фото

Вытаскивая яйцо из краски, нужно его осторожно вытереть тряпкой или мягкой бумагой. Продолжайте роспись только по сухому яйцу. Ведь от мокрой поверхности воск будет отставать.

Когда закрашиваем части поверхности, окрашенные в желтый цвет, этот участок будет оставаться желтым. Зарисовав все, что на писанке должно быть желтым, погружаем ее в следующую краску. И так продолжаем, пока все элементы писанки не будут иметь необходимій цвет.

Окрашивание писанки в необходимые цвета / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Каждый. К примеру, белый символизирует чистоту, желтый – урожай, зеленый – цвет весны, голубой – чистое небо, здоровье, красный – радость жизни, любовь, возрождение, черный – цвет ночи, всего неизвестного, продолжение бытия после смерти.: солнце, его свет – это символ единства, упорядоченности мира, крест – древний символ солнца, огня, души, звезда – это любовь, елка – весеннее возрождение, здоровье, спираль – жизненная сила и зарождение жизни.

Что символизируют орнаменты пасхальной писанки / Инфографика 24 Канала

Снятие с яйца воска: писанка готова

А дальше завершающий этап – снятие воска. Его производят над газом или свечой. Для этого следует подносить писанку к пламени боком, чтобы яйцо не закоптилось. Через несколько секунд вытирать расплавленный воск бумажным полотенцем или тряпкой. Начинать следует с отверстия, потому что от высокой температуры воздух внутри расширяется, поэтому писанка может треснуть.

В заключение можно покрыть писанку бесцветным масляным лаком, чтобы придать ей блеск.

Готовая писанка после снятия воска / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

И в заключение: несколько советов

Написание писанки требует от 40 минут до нескольких часов – все зависит от сложности росписи и опыта.

Все необходимые материалы для росписи яиц можно купить в специализированных магазинах, базовый набор – даже на рынке.

Выбрать, какую же писанку расписать, поможет разнообразие книг или коллекций фото писанкарок и писанкарей. Найти ту, которая нравится, можно и в интернете.

Краски следует хранить при комнатной температуре 20 – 25 градусов. Если больше охладить, они будут хуже ложиться на поверхность яйца, нагревать также не нужно, ведь это повредит нанесенный воском рисунок.

Писанки автора / Фото Наталии Пристанской, 24 Канал

Сначала может показаться, что расписать писанку вам не по силам. Не поддавайтесь таким мыслям – это дело не такое сложное, как может казаться. Писанку способен написать каждый. Кроме яиц, писачки и воска, начинайте творение этой красоты с хорошим настроением и внутренним спокойствием, а еще прихватите немного терпения – и все обязательно удастся!