Пропонуємо поринути у світ написання писанки разом з 24 Каналом. Дотримуючись інструкції, ви зможете самотужки створити маленьке диво. Отож з гарним настроєм розпочинаємо.

До теми Великодня писанка: історія, символіка та інструкція з написання

Як розписати писанку до Великодня: відео

Обираємо яйце: біле, чисте та гладеньке

Насамперед обираємо яйце: традиційно – куряче, однак не лише – гусяче, качине або страусине теж підійде. Найкраще використовувати білі яйця. Їхня поверхня має бути максимально гладенькою, без наростів, позначок, викривлень і тріщин.

Далі видуваємо яйце. Для цього знизу знаходимо центр яйця і робимо міцною голкою невеличку дірку. Потім великим шприцом вдуваємо всередину повітря. Під тиском вміст яйця почне виходити назовні. Тому тут знадобиться посудина. Видуваючи яйце, важливо не поспішати, аби воно не тріснуло. Коли яйце вже пусте, потрібно промити його середину водою, також використовуючи шприц.

Опісля слід обережно омити й саме яйце ледь теплою водою, не використовуючи жодних хімічних засобів, аби не пошкодити структуру шкаралупи. І лише коли яйце висохне, розпочинати написання писанки.

Зауважимо, розписувати писанки можна і на повних сирих яйцях, і на варених.

Яйце для писанки обираємо біле / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Писачок і віск: починаємо розпис яйця

Окрім яйця, для написання писанки потрібні писачок та віск.

Писачок складається з металевої лієчки та дерев'яного тримача. Лієчка має з одного боку широкий отвір. Саме його потрібно наповнювати воском. Вузенький отвір буває різних розмірів. Він цього залежить товщина ліній, які виводитиме писачок на яйці.

Парафін для написання писанки краще не використовувати, адже він не прилягає щільно до поверхні яйця. Тому в будь-який момент може відпасти або деформуватися. Обираємо лише віск.

Для написання писанки потрібні писачок та віск / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Візерунок спершу краще наносити олівцем, легко торкаючись поверхні яйця. Варто розпочати з поділу яйця на необхідну кількість частин, вони допоможуть орієнтуватися та нанести малюнок точно і пропорційно. Однак цей етап можна упустити.

Можна розпочати з нанесення малюнку олівцем / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Далі потрібно обвести малюнок розплавленим воском, попередньо нагрітим у писачку протягом кількох секунд на полум'ї свічки.

Яйце слід підтримувати трьома пальцями лівої руки, а трьома пальцями правої руки тримати писачок. Насамперед воском обробити дірку, щоб в неї не потрапила фарба. Потім замалювати все, що має бути білим кольором. Віск створює захисний бар'єр і фарба на покриті ним зони не діятиме. Наносячи віск, слід намагатися не переривати лінії.

Час від часу треба знову нагрівати писачок. Добре розігрітий віск забезпечить нанесення гарних, рівних ліній. Перегрітим вони виходитимуть товстими. Крім того, віск може капнути на яйце. Якщо ж нагрівати віск недостатньо, лінія буде тоненькою та нерівною.

Покриття воском ліній, які мають біле забарвлення / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Фарби: розводимо і по черзі занурюємо яйце

Коли білі зони писанки повністю покриті воском, беремося до зафарбовування яйця. Для цього слід заздалегідь підготувати фарби. Колись використовували лише натуральні барвники. Для цього протягом року збирали різноманітні рослини, які тонували яйця в необхідні кольори. Воду використовували талу.

Тепер для писанок використовують штучні барвники. Перед початком роботи їх слід підготувати, розчинивши в необхідній кількості м'якої води та додавши трохи оцту. Його не додають лише у жовту та помаранчеву фарби.

Фарби розводимо водою, дотримуючись інструкції виробника / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Перші ніж занурити яйце у фарбу, варто помістити його на кілька секунд у розчин оцту – 2 столові ложки розчину на склянку води. Далі можна у фарбу – спершу в жовту, далі у помаранчеву, червону, вишневу, зелену, чорну, тобто від найсвітлішої до найтемнішої. Жовтий колір найшвидше зафарбує яйце, у наступних його потрібно тримати трохи довше – 2 – 3 хвилини.

Зверніть увагу Як пофарбувати яйця на Великдень цибулинням: покрокова інструкція з фото

Витягуючи яйце з фарби, потрібно його обережно витерти ганчіркою або м'яким папером. Продовжувати розпис лише по сухому яйці. Бо від мокрої поверхні віск відставатиме.

Коли зафарбовуємо частини поверхні, забарвлені у жовтий колір, ця ділянка залишатиметься жовтою. Замалювавши все, що на писанці повинне бути жовтим, занурюємо її в наступну фарбу. І так продовжуємо, доки всі елементи писанки не матимуть необхідного забарвлення.

Зафарбовування писанки в необхідні кольори / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Цікаво! Кожен колір на писанці має певне значення. Наприклад, білий символізує чистоту, жовтий – урожай, зелений – колір весни, блакитний – чисте небо, здоров'я, червоний – радість життя, любов, відродження, чорний – колір ночі, всього невідомого, продовження буття після смерті. Символічними є й малюнки: сонце, його світло – це символ єдності, впорядкованості світу, хрест – стародавній символ сонця, вогню, душі, зоря – це любов, ялинка – весняне відродження, здоров'я, спіраль – життєва сила й зародження життя.

Що символізують орнаменти великодньої писанки / Інфографіка 24 Каналу

Зняття з яйця воску: писанка готова

А далі завершальний етап – зняття воску. Його проводять над газом або свічкою. Для цього слід підносити писанку до полум'я боком, аби яйце не закоптилося. Через кілька секунд витирати розплавлений віск паперовим рушником або ганчіркою. Розпочинати слід з отвору, бо від високої температури повітря всередині розширюється, тому писанка може тріснути.

На завершення, можна покрити писанку безколірним олійним лаком, щоб надати їй блиску.

Готова писанка після зняття воску / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

І на завершення: кілька порад

Написання писанки потребує від 40 хвилин до кількох годин – усе залежить від складності розпису і досвіду.

Усі необхідні матеріали для розписування яєць можна купити в спеціалізованих магазинах, базовий набір – навіть на ринку.

Обрати, яку ж писанку розписати, допоможе різноманіття книжок чи колекцій фото писанкарок і писанкарів. Знайти ту, яка до вподоби, можна й в інтернеті.

Фарби слід зберігати в кімнатній температурі 20 – 25 градусів. Якщо більше охолодити, вони гірше лягатимуть на поверхню яйця, нагрівати також не потрібно, адже це пошкодить нанесений воском малюнок.

Писанки авторки / Фото Наталі Пристанської, 24 Канал

Спершу може здатися, що розписати писанку вам не під силу. Не піддавайтеся таким думкам – ця справа не така складна, як може здаватися. Писанку здатен написати кожен. Окрім яєць, писачка та воску, розпочинайте творення цієї краси з гарним настроєм і внутрішнім спокоєм, а ще прихопіть трохи терплячості – і все обов'язково вдасться!