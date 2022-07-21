Информировать о войне без "бана": в Минцифры дали советы касательно сообщений в соцсетях

Большинство соцсетей предоставляет инфлуэнсерам рекомендации, как вести свою страницу, чтобы избежать блокировки или жалоб. Это обычным гражданам, которые постят у себя на страницах сообщения о войне в Украине, может "прилететь".

Как правильно вести себя в социальных сетях, чтобы избежать "бана", посоветовал Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ІТ. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По его словам, в первую очередь следует помнить, что все посты – картинки или видео – проверяют не люди, а искусственный интеллект.

Если вы хотите избежать "бана" и понимаете, что сообщение могут заблокировать – просто немного замаскируйте свой месседж,

– посоветовал Борняков.

Как донести правду, но не попасть в "бан"

Это можно сделать с помощью альтернативных символов, однако так, чтобы люди понимали о чем говорится.

Также можно, например, писать часть слова латиницей, а другую – кириллицей.

На картинках можно дорисовать какие-нибудь символы. Человек все равно будет видеть текст, но тогда машина запутается и не обнаружит этих слов.

Как избежать блокировки в фейсбуке: смотрите видео

Кстати, компания Meta уже неоднократно попадала под волну критики из-за того, что ее автоматические алгоритмы или модераторы-люди блокировали украинский контент о войне россии против Украины.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с президентом по глобальным вопросам компании Meta Ником Клеггом, чтобы обсудить этот вопрос.