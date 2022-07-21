Як правильно поводитись у соціальних мережах, аби уникнути "бану" порадив Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ. Про це він розповів 24 каналу.

Важливо Їх потрібно видалити негайно: небезпечні програми, які ви можете знайти на своєму смартфоні

За його словами, насамеред варто пам'ятати, що усі пости – картинки чи відео – перевіряють не люди, а штучний інтелект.

Якщо ви хочете уникнути "бану" і розумієте, що допис можуть заблокувати – просто трохи замаскуйте свій меседж,

– порадив Борняков.

Як донести правду, але не потрапити в "бан"

Це можна зробити за допомогою альтернативних символів, однак так, щоб люди розуміли про що мовиться.

Також можна, наприклад, писати частину слова латиницею, а іншу – кирилицею.

На картинках можна домалювати якісь символи. Людина однаково буде бачити текст, але тоді машина заплутається і не виявить цих слів.

Як уникнути блокування у фейсбуці: дивіться відео

До речі, компанія Meta вже неодноразово потрапляла під хвилю критики через те, що її автоматичні алгоритми або модератори-люди блокували український контент про війну Росії проти України.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зустрівся із президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом, щоб обговорити це питання.