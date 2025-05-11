"Имперское вторжение России": какой будет политика нового Папы Льва в отношении Украины
- Новый Папа Лев XIV имеет четкую позицию относительно войны России против Украины, отличаясь от предшественника Папы Франциска.
- Ирина Богачевская надеется, что действия Папы Льва XIV будут конкретными и будут способствовать миру в Украине.
Новый Папа Лев XIV имеет значительно более четкую позицию, чем его предшественник. В отличие от Папы Франциска, он лучше понимает политические нюансы, которые раньше часто игнорировались.
Об этом рассказала философ и религиовед Ирина Богачевская в эфире 24 Канала. Она отметила, что позиция Франциска была скорее общей и этической.
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Папа имеет четкое негативное отношение к войне
Он воспринимал войну России против Украины очень абстрактно. А новый Папа Лев XIV сразу обозначил свою позицию значительно конкретнее. Он не сомневается, кто виноват в войне – и это важно для Украины.
Мы уже видим его отношение к некоторым людям из окружения Дональда Трампа – например, к Джей Ди Венсу, которого он открыто критиковал. Это важно, особенно сейчас, когда новая администрация в США ведет себя крайне противоречиво, а из Вашингтона звучат сомнительные заявления,
– сказала Богачевская.
По ее словам, Папа Лев XIV, судя по всему, хочет сделать миротворческую роль Ватикана не символической, а реальной. В своем первом выступлении он начал словами: "Мир вам" и подчеркнул, что мир должен прийти в каждую семью и каждую страну.
Ирина Богачевская выразила надежду, что за этими словами будут и конкретные действия. Католическая церковь – очень влиятельная сила, и если Папа станет не абстрактным, а настоящим миротворцем, это точно будет на пользу Украине и приблизит такой желанный мир.