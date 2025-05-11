Про це розповіла філософиня та релігієзнавиця Ірина Богачевська в ефірі 24 Каналу. Вона зазначила, що позиція Франциска була радше загальною і етичною.

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Папа має чітке негативне ставлення до війни

Він сприймав війну Росії проти України дуже абстрактно. А новий Папа Лев XIV одразу окреслив свою позицію значно конкретніше. Він не сумнівається, хто винен у війні – і це важливо для України.

Ми вже бачимо його ставлення до деяких людей з оточення Дональда Трампа – наприклад, до Джей Ді Венса, якого він відкрито критикував. Це важливо, особливо зараз, коли нова адміністрація в США поводиться вкрай суперечливо, а з Вашингтона лунають сумнівні заяви,

– сказала Богачевська.

За її словами, Папа Лев XIV, судячи з усього, хоче зробити миротворчу роль Ватикану не символічною, а реальною. У своєму першому виступі він почав словами: "Мир вам" і наголосив, що мир має прийти в кожну родину й кожну країну.

Ірина Богачевська висловила надію, що за цими словами будуть і конкретні дії. Католицька церква – дуже впливова сила, й якщо Папа стане не абстрактним, а справжнім миротворцем, це точно буде на користь Україні й наблизить такий бажаний мир.