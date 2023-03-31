В ГУР рассказали о планах по приграничным с Украиной областям России после окончания войны

Украина работает над тем, чтобы на близлежащей российской территории не было вооружений, сил и средств агрессора.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, это один из многих шагов к обезопасению Украины от повторения нападения России.

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С точки зрения безопасности Украины, Европы и мира на повестке дня будет остро стоять вопрос демилитаризации России, в частности – ее денуклеаризации, а также пункт о создании определенной зоны безопасности вокруг границ Украины,

– отметил Юсов.

Он уточнил, что главная задача – выход сил обороны на границы 1991 года, а "если говорить о гарантиях безопасности, то они будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения".

"Это будет предполагать отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать", – добавил Юсов.

Украине нужны гарантии безопасности