"Автомат к ребенку, к голове": оккупант поделился впечатлениями о соседнем подразделении

Российские захватчики не имеют предела в своем цинизме. Их действия удивляют иногда даже самих россиян.

Украинская разведка опубликовала новый перехваченный разговор оккупантов. В этот раз захватчик делится впечатлениями о соседнем подразделении. Он рассказывает о вооруженном мародерстве и называет их "кончеными".

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Цинизм русских захватчиков

В разговоре женщина говорит, что первый полк заказал на один миллион гуманитарку. В ответ мужчина рассказывает о своих впечатлениях об этих военнослужащих.

"Конечные дебилы, они кончены просто. Заходят медленно, автомат ребенку в голову – давай денег, бензин, вот тебе первый полк", – сказал собеседник.

Очередной перехваченный разговор: смотрите видео

Когда ждать очередного ракетного удара России

Россия до сих пор не нанесла очередного массированного ракетного удара по Украине, который анонсировали на этой неделе. И тому есть три причины.

Первая причина – осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. Вторая – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И третья – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению.

– осуществляется доразведка по тем объектам, по которым уже наносились удары. – изучаются те районы и цели, по которым еще будет нанесен удар. И – подготовка и сосредоточение ракет к боевому применению. В ГУР объяснили паузы между ракетными обстрелами. Там отметили, что это связано с логистикой, снабжением, подготовкой сил донесения и многими другими аспектами. Безусловно, ежедневно наносить массированные удары невозможно.

Кроме того, есть логика в том, почему россияне атакуют в начале или внутри недели. Это объясняется новой рабочей неделей и циклом экономической активности. Соответственно, отмечает представитель ГУР, массированные поражения понедельникам и вторникам оказывают дополнительный эффект – как психологический, так и экономический.

Важно – В ГУР объяснили подготовку нового массированного обстрела: смотрите видео