Без очередей и бумаг: в Резерв+ запустили функцию уплаты штрафов от ТЦК

Отныне военнообязанные граждане, которые получили штраф за нарушение правил воинского учета, могут оплатить его онлайн да еще и со скидкой. Услуга официально стала доступна в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как оплатить штраф от ТЦК онлайн?

После проведенного бета-тестирования услуги уплаты штрафов в Резерв+ она стала доступна для всех пользователей. Так военнообязанные, которые не уточнили свои данные в ТЦК до 16 июля 2024, могут просто через телефон оплатить штраф со скидкой 50%. Это позволяет избежать очередей и кучи бумаг. После уплаты дело об административном правонарушении будет оперативно закрыто, а с документа в приложении исчезнет красная лента.

В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Оплатить штраф за другие нарушения воинского учета в Резерв+ можно будет позже,

– уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы воспользоваться услугой уплаты штрафа необходимо:

обновить приложение и зайти в него;

перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявку и ожидать решения от ТЦК, которое должно поступить в течение трех дней;

далее в приложении появляется возможность оплатить штраф в 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.

На уплату штрафа гражданину дается 20 дней с момента получения решения в Резерв+. Если внести оплату позже, то скидка действовать не будет, а потому придется платить 17 000 гривен. В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК штраф удваивается до 34 000 гривен, а дело передают в исполнительную службу.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко говорит, что закрытие дела об админправонарушении через Резерв+ – это простая, прозрачная и человечная альтернатива и очередной пример того, что цифровые сервисы работают в интересах украинцев.

Возможность уплаты штрафов в приложении запускается постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.