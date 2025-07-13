Как оплатить штраф в Резерв+ со скидкой

В "Резерв+" военнообязанные могут оплатить штрафы онлайн. При определенных условиях они даже получат 50-процентную скидку.

Сейчас доступна только уплата штрафа за нарушение сроков уточнения данных. Впоследствии сервис будет расширен и на другие типы нарушений воинского учета, передает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

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Как оплатить штрафы онлайн

Сервис запускается поэтапно, чтобы избежать перегрузок – в ближайшие дни он будет полностью доступен для всех пользователей.

Как оплатить штраф в Резерв+:

Обновите приложение до последней версии.

Зайдите в раздел "Штрафы онлайн".

Подайте заявление о признании нарушения – в течение 3 дней получите решение ТЦК.

Оплатите штраф в размере 8 500 гривен (50 процентов от полной суммы).

После оплаты нарушение будет автоматически закрыто, а красная отметка в приложении – исчезнет.

Обратите внимание! В течение 20 дней оплатить штраф можно со скидкой. В следующие 20 дней придется заплатить полную сумму – 17 000 гривен. Если уплаты не будет в течение 40 дней – штраф возрастет до 34 000 гривен, и дело передадут в исполнительную службу.