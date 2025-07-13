Как оплатить штраф в Резерв+ со скидкой
- Военнообязанные могут платить штрафы онлайн через "Резерв+" с возможностью 50-процентной скидки при определенных условиях.
- Для оплаты штрафа нужно обновить приложение, подать заявление о признании нарушения и оплатить штраф в размере 8 500 гривен в течение 20 дней для получения скидки.
- В следующие 20 дней штраф составит 17 000 гривен, а после 40 дней – 34 000 гривен, после чего дело также передадут в исполнительную службу.
В "Резерв+" военнообязанные могут оплатить штрафы онлайн. При определенных условиях они даже получат 50-процентную скидку.
Сейчас доступна только уплата штрафа за нарушение сроков уточнения данных. Впоследствии сервис будет расширен и на другие типы нарушений воинского учета, передает 24 Канал со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.
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Как оплатить штрафы онлайн
Сервис запускается поэтапно, чтобы избежать перегрузок – в ближайшие дни он будет полностью доступен для всех пользователей.
- Обновите приложение до последней версии.
- Зайдите в раздел "Штрафы онлайн".
- Подайте заявление о признании нарушения – в течение 3 дней получите решение ТЦК.
- Оплатите штраф в размере 8 500 гривен (50 процентов от полной суммы).
- После оплаты нарушение будет автоматически закрыто, а красная отметка в приложении – исчезнет.
Обратите внимание! В течение 20 дней оплатить штраф можно со скидкой. В следующие 20 дней придется заплатить полную сумму – 17 000 гривен. Если уплаты не будет в течение 40 дней – штраф возрастет до 34 000 гривен, и дело передадут в исполнительную службу.