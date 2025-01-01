Как освобождали Волчанский агрегатный завод: ГУР показало эксклюзивное видео

Несколько месяцев назад бойцы ГУР зачистили агрегатный завод в Волчанске. В день рождения Степана Бандеры разведчики показали эксклюзивное видео операции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно об операции по освобождению агрегатного завода в Волчанске

В годовщину со дня рождения Степана Бандеры ГУР показало эксклюзивные кадры вооруженной борьбы за свободу, на которую вдохновлял проводник Украинской идеи. Разведчики опубликовали видео штурма и зачистки 40 зданий Волчанского агрегатного завода.

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"Удержать независимость можно только после значительной борьбы, пролив "кровь нации", после чего свобода приобретает настоящую ценность", – приводят слова Степана Бандеры в ГУР.

Зачистка Волчанского агрегатного завода – это была одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществлена воинами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. На видео украинских защитников можно увидеть:

штурмовые действия;

огневую поддержку 120-мм миномета;

взятие в плен российских оккупантов;

работу боевых медиков.

Заметим, что ГУР освободили Волчанский агрегатный завод в конце сентября 2024 года. Это главный стратегический объект в городе, который контролировали оккупанты. В свое время россияне превратили агрегатный завод в пропагандистскую "крепость".