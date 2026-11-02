"Этого нет в приложении": Воздушные силы объяснили, как отслеживать движение дронов

1 ноября Военно-воздушные силы призвали украинцев отслеживать передвижения российских дронов с помощью приложения "Воздушная тревога". При этом военные подчеркнули, что в приложении нет информации о баллистических ракетах.

В телеграм-канале командования отметили, что рекомендуют воспользоваться визуализацией угроз в связи с массированной атакой вражеских ударных БПЛА. Это позволит гражданам оперативно и удобно ориентироваться в текущей обстановке.

Где искать данные о баллистических ракетах?

Официальные ресурсы Воздушных сил в Telegram, WhatsApp и Viber продолжают работать в штатном режиме.

Именно там дежурные будут публиковать оперативные данные о угрозе применения баллистического вооружения и направлении полета ракет, ведь эти сведения в мобильном приложении не отображаются.

Оставайтесь в безопасных местах и обязательно реагируйте на сигналы об опасности,

– напомнили военные.

Ранее Юрий Игнат объяснял, почему обновленный сервис не отображает баллистику: такие ракеты развивают сверхвысокую скорость, из-за чего система не успевает вовремя фиксировать их траекторию для гражданских пользователей.

Напомним, ранее мы писали, что США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для систем Patriot общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

В то же время, по мнению журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфогла, который ссылается на собственные источники, получить эти перехватчики, необходимые для защиты от российских баллистических ударов, Украина сможет получить лишь через несколько лет.