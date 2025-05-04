Болезнь, которой не видно: почему воспаление десен – тихая угроза для сердца и мозга
- Пародонтит является хроническим системным воспалением, связанным с рисками инфаркта, инсульта, диабета и осложнениями во время беременности.
- Основными факторами риска пародонтита являются стресс, гормональные изменения, наследственная предрасположенность, рацион с простыми углеводами, а также прием определенных препаратов.
- Воспаление десен вызывает постоянную выработку цитокинов, влияющих на иммунную систему и сосуды, повышая риск тромбоза и других серьезных заболеваний.
- Регулярные обследования и современное лечение могут сохранить зубы и уменьшить риск хронических заболеваний, делая десны индикатором общего здоровья организма.
Представьте, что ваши десны – это фундамент дома. И этот фундамент ежедневно подмывает вода. Вы не видите катастрофы сразу, но со временем начинает проседать пол, трескаются стены, ломается крыша. Так работает пародонтит – воспаление, которое начинается незаметно, но со временем влияет на весь организм.
Пародонтит – это не только о зубах
Когда-то эту болезнь считали локальной проблемой ротовой полости. Сегодня мы точно знаем: пародонтит – хроническое системное воспаление, которое связано с десятками серьезных состояний. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
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По данным European Federation of Periodontology, существует прямая связь между болезнями десен и:
- инфарктом и инсультом;
- сахарным диабетом;
- депрессивными и тревожными расстройствами;
- осложнениями беременности;
- болезнями Альцгеймера.
Почему десны влияют на сердце? Пародонтит запускает постоянную выработку цитокинов – молекул воспаления. Они попадают в кровь и стимулируют иммунный ответ по всему телу. Как результат – повреждение сосудов, накопление бляшек, повышенный риск тромбоза.
Когда вы видите кровь на зубной щетке – вы на самом деле видите сигнал, что иммунная система работает на пределе. И не только во рту.
Почему эта болезнь "молчаливая"
Пародонтит не болит – именно поэтому его легко игнорировать. Все начинается с незначительной крови во время чистки зубов, легкого отека десен, неприятного запаха изо рта и постепенного "оголения" корней зубов.
Пока человек откладывает визит к стоматологу, болезнь уже формирует глубокие десневые карманы, где живут патогенные бактерии. Эти бактерии – настоящие "микробные фабрики", создающие токсины и провоцирующие воспалительные реакции.
Что влияет на развитие пародонтита
Состояние десен – это всегда многофакторная история. Даже при хорошей гигиене проблемы могут возникать, если:
- вы живете в хроническом стрессе (кортизол подавляет местный иммунитет);
- имеете гормональные колебания (беременность, менопауза, проблемы со щитовидной железой);
- есть наследственная предрасположенность к воспалениям;
- рацион богат на простые углеводы;
- принимаете препараты, изменяющие количество слюны или микробиом.
Проверь себя: есть ли у тебя риск пародонтита?
Пройдите чек-лист. Если у вас 2 и более ответов "да" – стоит обратиться к врачу.
- Иногда появляется кровь на щетке или нити.
- Чувствуете, что зубы стали "длиннее".
- Есть запах изо рта, даже после чистки.
- Возникает чувствительность к холодному или горячему.
- Не были на профессиональной гигиене более 6 месяцев.
В современных стоматологических клиниках – вы не просто пациент с кровоточивостью. Вы – человек с уникальным биологическим профилем, к которому подбирается индивидуальная программа лечения.
Состояние десен – это индикатор общего здоровья организма. Воспаленные десны – это не пустяк. Это зеркало вашего иммунитета, состояния сосудов, качественного сна, ментального здоровья.
Самое главное – это не приговор. Благодаря регулярным обследованиям и современному лечению вы можете не только сохранить свои зубы, но и уменьшить риски хронических заболеваний. Своевременная забота о деснах – это не о косметике. Это о долгой, активной, здоровой жизни. Не откладывайте, а проверьте свой фундамент уже сейчас.
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