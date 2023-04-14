Их запугивают и репрессируют – как партизаны в Крыму борются против режима

В оккупированном Крыму распространяется партизанское движение. Некоторые украинцы на полуострове только сейчас начинают просыпаться. Партизан запугивают, но они не собираются останавливаться.

В Крыму неоднозначная обстановка. Дело в том, что в течение 2014 – 2021 годов многие украинцы выезжали, продавая свою недвижимость. Об этом 24 Каналу рассказал один из основателей "Желтой ленты", имя которого не называем в целях безопасности.

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Украинцев запугивали, репрессировали, они отказывались брать российский паспорт. По словам основателя движения, там много активистов, которые находятся на оккупированном полуострове и уверяют, что не брали российские паспорта. Хотя их и принуждают на работе, дети не могут выпуститься из школ.

Особым репрессиям подвергаются крымские татары. Они ждут, потому что знают, что с Украиной им будет лучше.

Хотя следует признать, что есть и часть очень пророссийского населения, завезенная из государства-агрессора.

Некоторые украинцы только сейчас просыпаются

Активист рассказал, есть часть украинцев, которые тоже запуганы, и только сейчас начинают просыпаться, находят уверенность и смелость что-то делать.

Я вижу по статистике, что количество людей из Крыма, которые присоединяются к чат-боту и выполняют наши задачи, растет,

– подчеркнул основатель.

Координатор крымской ячейки движения добавляет, что в Симферополе, Севастополе, Ялте и Судаке активистам движения "Желтая Лента" удалось распространить более 280 плакатов и желтые ленты. На полуострове усилился контрразведывательный режим. Оккупанты ищут активистов, но они не собираются останавливаться.