У Криму неоднозначна ситуація. Річ у тім, що протягом 2014 – 2021 років багато українців виїжджали, продаючи свою нерухомість. Про це 24 Каналу розповів один із засновників "Жовтої стрічки", ім'я якого не називаємо задля безпеки.

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Українців залякували, репресували, вони відмовлялися брати російський паспорт. За словами засновника руху, там є багато активістів, які перебувають на окупованому півострові й запевняють, що не брали російські паспорти. Хоча їх і примушують на роботі, діти не можуть випуститись зі шкіл.

Особливим репресіям піддають кримських татар. Вони чекають, бо знають, що з Україною їм буде краще.

Хоча слід визнати, що є й частина дуже проросійського населення, яких завезли з держави-агресорки.

Деякі українці тільки зараз прокидаються

Активіст розповів, є частина українців, які також залякані, і лише зараз починають прокидатися, знаходять впевненість та сміливість щось робити.

Я бачу по статистиці, що кількість людей з Криму, які доєднуються до чат-боту та виконують наші завдання, зростає,

– наголосив засновник.

Координатор кримського осередку руху додає, що в Сімферополі, Севастополі, Ялті та в Судаку активістам руху "Жовта Стрічка" вдалося поширити понад 280 плакатів та жовті стрічки. На півострові посилився контррозвідувальний режим. Окупанти шукають активістів, але вони не збираються зупинятись.