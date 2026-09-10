Может ли военнослужащий ВСУ перейти в НГУ или СБУ?

Военнослужащие ВСУ при определенных условиях могут сменить место службы и перевестись в другое воинское формирование. В том числе и в Национальную гвардию Украины.

Об этом сообщили в "Судебно-юридической газете".

Как перевестись из ВСУ в НГУ?

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут по собственной инициативе перевестись в Национальную гвардию Украины через приложение "Армия+".

В то же время для такого перевода необходимо соответствовать определенным условиям. В частности, военнослужащий должен прослужить в своей текущей воинской части не менее шести месяцев. Также воспользоваться такой возможностью по собственной инициативе можно один раз в год.

Для подачи рапорта военнослужащему необходимо подготовить соответствующие документы. К рапорту прилагаются рекомендательное письмо от воинской части НГУ, в которую военнослужащий хочет перевестись, а также военный билет.

После подачи рапорта документы проверяет кадровый центр ВСУ. Затем их передают в Главное управление Национальной гвардии Украины, где принимают решение о переводе. Рассмотрение документов может длиться около 30 дней.

Можно ли перевестись из ВСУ в СБУ?

Механизм перевода из ВСУ в Службу безопасности Украины через "Армия+" пока не предусмотрен.

В то же время это не означает, что военнослужащий вообще не может продолжить службу в СБУ. Для этого необходимо обратиться непосредственно в Службу безопасности Украины и пройти предусмотренные процедуры отбора и оформления.

Напомним, перевод также возможен и в другую часть. Он возможен по инициативе самого военнослужащего, по состоянию здоровья, по служебной необходимости или в связи с личными обстоятельствами.

Для перевода требуется рекомендательное письмо от командира и пакет документов, а отказ по служебной необходимости может быть обжалован в суде.