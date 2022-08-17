Жители горных районов могут получить 20% надбавки к пенсии: что делать переселенцам

Украинцы, проживающие в горных населенных пунктах, получают 20% надбавки к пенсии. Воспользоваться этой нормой могут и переселенцы.

О том, как переселенцам получить надбавку к пенсии, рассказала представитель главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области Галина Недзельская. Это произошло в эфире национального телемарафона.

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Как переселенцам получить 20% надбавки к пенсии

В горных населенных пунктах гораздо хуже условия для проживания и потому законом предусмотрена надбавка к пенсии. Во Львовской области 3 из 7 районов имеют статус горных. В общей сложности надбавку получают жители 196 населенных пунктов.

Украинцы, которые из-за войны переехали в эти населенные пункты, также могут получить большую пенсию. Для этого им нужно обратиться в орган Пенсионного фонда или подать заявление через портал Дия. Но в таком случае у лица должна быть электронная подпись.

Далее следует подать обращение и документ, удостоверяющий, что лицо проживает в горном населенном пункте. Этот документ выдает территориальная община и ЦПАУ.

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Если же человек возвращается домой, должен сообщить об этом орган Пенсионного фонда. Однако он может этого и не сделать. Тогда пенсионер и дальше будет получать надбавку в течение года. Ведь именно раз в год, по словам Недзельской, ведомство подает запросы в горные сельские и поселковые советы о том, кто проживает в населенном пункте.

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