Как подать заявку на возмещение за разрушенное жилье и какие еще компенсации предусмотрены

Владельцы разрушенных домов могут подать в приложении Действие заявление на возмещение ущерба за разрушенное во время войны жилье.

Как это сделать, рассказал заместитель председателя комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Федиенко отметил, что приложением Действие пользуются свыше 17 миллионов украинцев, а порталом "Действие" примерно 18 миллионов граждан.

Как подать заявку:

скачать приложение Действие, или зайти на портал

заполнить соответствующую форму: внести все необходимые данные (паспортные данные, идентификационный код);

отправить по электронной почте, или приложение Действие, или портал "Действие" и ждать пока с вами свяжутся с ЦНАПа.

Подать заявку может тот, на ком оформлено жилье. Федиенко добавил, что в случае если владелец квартиры потерял жизнь, есть другие процедуры вхождения на право собственности такого жилья.

Экспертные оценки относительно того, пригодно ли жилье для проживания, если они есть, тоже нужно подавать вместе с заявкой. Возможно, даже дополнительно оценить расходы, которые может гражданин Украины потратить на восстановление своего жилья,

– отметил Федиенко.

Какие еще компенсации могут получить украинцы через Действие

Заместитель также сообщил, что потерявшие работу люди могут получить пособие по безработице. Для этого также нужно зайти в приложение Действие и заполнить соответствующую форму.

В приложении Действие есть реестр внутриперемещенных лиц, то есть в приложении можно получить соответствующую справку и соответствующие ежемесячные выплаты:

на взрослого человека 2 тысячи гривен;

на ребенка – 3 тысячи гривен.

Кроме того, Федиенко напомнил, что получить финансовую помощь могут и работодатели, принимающие на работу внутриперемещенных лиц.

Хочу напомнить работодателя, если вы официально принимаете на работу с минимальной зарплатой 6 500 гривен – государство эти расходы компенсирует,

– отметил Федиенко.

Сколько жилой площади ориентировочно разрушила Россия

По весьма приблизительным правительственным оценкам, в настоящее время повреждено или разрушено более 40 миллионов квадратных метров жилья.

В середине апреля этого года народная депутат Елена Шуляк отметила, что с начала войны без жилья осталось 220 тысяч украинцев.

На начало мая через приложение Действие подали почти 135 тысяч заявок на госкомпенсацию за разрушенное жилье.

Вероятно, что на сегодняшний день статистика пострадавших уже превысила миллион граждан.

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