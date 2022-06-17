Как подать заявление о статусе безработного: пошаговая инструкция для украинцев в зонах боевых действий

К сожалению, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях Украины находятся немало граждан. Большинство из них оформляют статус безработного.

Впрочем, не все знают, как это сделать. Поэтому Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставляет разъяснение как подать заявление о предоставлении или восстановлении статуса безработного и назначения государственной помощи.

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Как подать заявление о статусе безработного

В безопасных регионах можно зарегистрироваться как дистанционно (через портал или мобильное приложение "Действие"), так и оффлайн – обратиться лично в ближайший Центр занятости, не прекративший работу.

Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственную помощь, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн,

– говорится в сообщении.

По информации министерства, существует несколько вариантов, как это можно сделать:

подать заявление в электронной форме через "Действие";

заполнить онлайн-анкету ;

воспользоваться чат-ботом ;

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;

обратиться на горячую линию: 0800509966.

Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а помощь назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.

Какие нужны документы для предоставления статуса безработного

максимальный размер пособия на период военного положения составляет 9 750 гривен, а выплата пособия прекращается лицам в случае их пребывания за границей более 30 календарных дней.

Как объясняют в Минреинтеграции, если лицо не предоставило оригиналы документов при обращении за получением статуса безработного и пособия в течение 30 календарных дней, то после прекращения или отмены военного положения лицо должно подать в Центр занятости оригиналы следующих документов:

трудовой книжки, а лицо, утратившее трудовую книжку – ее дубликат или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы;

документ об образовании или его дубликате;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы.

В то же время лица, которые находятся на ТОТ или на территории, где идут боевые действия, но не имеют документов, – также могут подать на получение статуса. Это происходит на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах.



Как подать заявление о статусе безработного / Инфографика Министерства по вопросам реинтеграции ВТО Украины

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