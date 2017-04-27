"Ты неправильно горюешь": почему не всегда видна боль и как поддержать того, кто проживает потерю

Горе – это личный и сложный процесс, который каждый переживает по-своему. Однако общество не всегда готово принять это. От тех, кто потерял близких, ждут "традиционных" проявлений скорби, а отсутствие эмоций часто воспринимается как равнодушие. В то же время человек в трауре вынужден дальше работать, заботиться о семье, выполнять будничные обязанности – даже когда внутри все сломано.

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Окружающим сложно подобрать слова, некомфортно быть рядом, страшно сделать что-то не так. Когда происходит непоправимое, слова действительно могут казаться бессильными. И тогда человек в горе остается наедине с болью, которая буквально не помещается в теле. Кто-то молчит, кто-то рассыпается на глазах, кто-то спасается в работе или быту.

Недавно украинское инфопространство всколыхнула новость о трагической смерти волонтера, которая потеряла на войне мужа. Близкие подозревают, что девушку довели до самоубийства. Екатерина не справилась с болью потери, у нее осталось двое маленьких дочерей. Этот случай – неединичный. Он больно напоминает нам, что общество – не всегда умеет быть поддержкой.

Война ежедневно уносит жизни и оставляет тех, кто вынужден жить с болью. В проекте "Война. Любовь и терапия" 24 Канал поговорил о том, как не быть равнодушными к чужой потере с психологом Натальей Стадниченко и Сабиной Грицай, которая потеряла мужа из-за преступной войны России.

Объясняем, как не ранить еще больше, не промолчать там, где надо говорить? Почему недостаточно сказать "держись", "время лечит" или даже привычного "как ты".

Этапы горевания – как принять боль утраты

Потерю близкого человека трудно осознать, особенно в условиях войны. Первой реакцией обычно является шок – невозможно поверить в то, что произошло. Это сопровождается острой болью, ощущением отчаяния и непониманием, как жить дальше.

Боль может быть настолько интенсивной, что кажется физически ощутимой, а сам процесс горевания – непосильным,

– объяснила психолог Наталья Стадниченко.

Период отрицания, когда человек не до конца верит в потерю. Он может чередоваться с моментами осознания реальности. В то же время возникают сомнения, надежда, что это какая-то ошибка, желание получить подтверждение или опровержение трагического известия. Со временем, когда реальность становится неоспоримой, наступает следующий этап – поиск способов, как с этим жить дальше.

Но, чтобы прийти к последнему этапу человек проходит собственный ад горя и потери. У этого ада нет временных рамок. Это индивидуальная история, которая не поддается определению, а потому нельзя указывать человеку, каким образом ему проживать горе. Нельзя делать выводы о масштабах его потери лишь по тому, как он на него реагирует и как пытается жить.

"Я просто ждала, что он позвонит и скажет, что жив"

Сабина Грицай узнала о потере мужа из новостей. Правда, сначала услышала громкий взрыв и увидела столб дыма, а потом поняла, что место попадания – это торговый центр, где он работает. В тот день у Евгения должен был быть выходной, но его вызвали на смену.

Девушка сразу поехала к месту трагедии и оставалась там до глубокой ночи, разыскивая любимого. Она не хотела верить в реальность.

"На тот момент уже было понятно... Но сердцем не хочешь это понимать. Я искала его по всем больницам. Но если его нигде нет – значит, он остался там...", – вспоминает Сабина.

Собственно, это и был этап шока. Девушка делится, что ей не хотелось, чтобы кто-то был рядом.

"Я ждала только его. Я ждала, что он вот-вот позвонит и скажет, что жив. Это было состояние ожидания и надежды, что все это – какая-то ошибка", – добавляет Сабина.

Евгений и Сабина Грицай / Фото, предоставлено 24 Каналу

Факт гибели мужа девушка смогла принять через 8 дней – после подтверждения ДНК-теста. Но сердце долго еще отказывалось в это верить. Потерю осложнил не только масштаб трагедии, но и ощущение беспомощности. Сабина обращалась за помощью, писала официальные письма, искала ответы: почему люди погибли, кто несет ответственность, почему компании требовали от работников оставаться на смене во время тревог. Однако сталкивалась преимущественно с равнодушием, непониманием и бессмысленными советами.

Никто не знал, как с тобой говорить. Кто-то просто исчезал. А кто-то писал "хватит ныть" или "лучше бы ты сдохла". Это были не чужие люди. Они знали меня, знали моего мужа. Но я стала им неудобной – потому что напоминала, что все это реально. Что война рядом,

– рассказала Сабина.

После попытки самоубийства девушка начала лечение. Она до сих пор принимает антидепрессанты. В целом состояние здоровья из-за стресса значительно ухудшилось. И признается: боль потери до сих пор есть. Но она продолжает жить – для себя и ради памяти о муже.

Своим опытом она делится с другими женщинами, Сабина стала менеджером сообщества "Должны жить", которое поддерживает и помогает семьям павших воинов.

Я вижу, как кто-то пишет: "Я уже на дне". А я знаю, как выглядит настоящее дно. И знаю, что с него можно подняться. Это не будет легко. Но если уже осталась жива – значит, еще не время. Значит, что-то надо изменить.

История Сабины – это не только о потере. Это о том, что делать, когда болит настолько, что дышать невозможно. И как даже в этом состоянии – оставаться живой. Если вы потеряли близкого человека и не чувствуете нужной поддержки от общества, или чувствуете, но ищете дополнительные способы справиться с горем, вам может быть полезным ютуб-канал БФ "Должны жить" – это подкаст с женами погибших военных. В проекте женщины делятся своим опытом, рассказывают, что именно помогает им пережить потерю и как находить новые смыслы.

Почему не существует "правильного" и "неправильного" горевания

Горе – это уникальный опыт, который невозможно стандартизировать, отмечает психолог Наталья Стадниченко. Каждый человек переживает потерю по-своему, и этот процесс зависит от многих факторов:

насколько глубокой была связь с погибшим;

собственное эмоциональное состояние и жизненные обстоятельства;

поддержка или ее отсутствие со стороны окружения.

Наталья Стадниченко Психолог Горе – это не о забвении, а о постепенном принятии новой реальности. Человек учится жить без того, кто был важной частью его жизни. Постепенно память о потере становится менее болезненной, а новые жизненные цели и приоритеты начинают формироваться в соответствии с изменившейся реальностью.

Как поддержать человека в горе

Самое важное – быть рядом. В моменты потери нет таких слов, которые могли бы облегчить боль, но мы можем присутствовать, оставаться рядом и помогать. В то же время поддержка – это не только слова, но и конкретные действия.

Часто в первые дни после потери человек может быть настолько подавленным, что даже самые простые дела кажутся непосильными. Предложить забрать ребенка из садика, приготовить еду, закупить продукты, решить организационные вопросы – все это может стать ценной поддержкой.

Не надо говорить: "Бог так решил", "Он стал ангелом". Это больно. Если человек хочет говорить – просто слушайте, но не навязывайте свое видение его горя. Потому что никто не имеет права говорить: "Я тебя понимаю". Каждая боль – уникальна.

Лучше сказать: "Мне очень жаль", или признать свою растерянность: "Я не знаю, что сказать, чтобы тебе стало легче. Но я рядом". Эта искренность – важнее любых советов. Потому что горе – это не состояние, требующее решений. Это состояние, которое требует пространства.

Стоит избегать сравнений: слова вроде "Подумай, могло быть хуже", "У других еще сложнее" или "Тебе повезло, у тебя есть ребенок" – не поддерживают. Наоборот, они обесценивают опыт человека и добавляют боли.

Лучшее, что вы можете сделать, – признать его страдания: "Да, это очень тяжело. Потерять близкого человека – это невыносимая боль".

Важно также не исчезать после первых недель. Горе – это длительный процесс. В среднем считается, что на перестройку жизни после потери нужно около двух лет. Это не значит, что человек будет два года в глубокой грусти, но его состояние будет меняться волнами.

Быть рядом – это не всегда означает говорить. Иногда это – просто быть. И повторно обращаться с тем же вопросом: "Чем я могу тебе помочь сейчас?"

Горе это надолго?

По словам психолога, первые недели и месяцы после потери – это время адаптации, когда человек пытается справиться с интенсивными эмоциями. В этот период часто добавляются внешние обстоятельства, такие как эвакуация тела, погребение, оформление документов. Главная задача этого этапа – осознание того, что произошло, принятие реальности потери и первые встречи с глубокими эмоциями, которые могут казаться невыносимыми.

Переживание горя очень индивидуально и зависит от отношений с умершим. При этом, если связь была напряженной или вы конфликтовали, это не всегда означает, что переживать потерю будет легче. Наоборот, может быть ощущение нерешенных конфликтов, упущенной возможности изменить ситуацию или боли за будущее, которого не будет.

В течение следующих месяцев человек постепенно ищет способы справиться с эмоциями, ведь со временем необходимо возвращаться к привычной жизни.

Наталья Стадниченко Психолог Начинается борьба – сначала за моменты без боли, потом за хорошие часы в день, за приятные дни среди недель. Это длительный и постепенный процесс, который ведет к возвращению функциональности и возможности воспринимать жизнь в позитивном свете.

Несмотря на это, памятные даты, вещи умершего, встречи с друзьями или собратьями могут снова вызвать волну сильных эмоций. Они становятся триггерами, которые возвращают к начальным переживаниям, но одновременно позволяют эмоционально адаптироваться к потере.

Со временем человек сталкивается с важными решениями: как хранить память о близком, что делать с его вещами, оставаться ли в том же доме. Эти выборы очень личные и зависят от контекста каждого.

Окончательное проживание горя не означает забвение. Это о нахождении способа сохранять связь с умершим – теперь уже внутреннюю через воспоминания, убеждения, изменение мировосприятия. Часто семьи и друзья вводят ритуалы памяти: собираются в дни рождения или в годовщины утраты.

В то же время человек адаптируется к новой жизни, осознавая, что его близкого человека больше нет рядом. Важную роль в этом играет поддержка окружения. Дружеская поддержка помогает справиться с эмоциями, тогда как непонимание или конфликты могут усложнять процесс горевания. В этом контексте уместным может быть решение присоединиться к группе поддержки.

Пространство, где не надо объяснять чувства

Психолог объясняет, что группы поддержки ценны тем, что их участники имеют подобный опыт и ищут способы справиться с потерей.

Это пространство, где не нужно объяснять свои чувства – другие уже понимают, почему сложно вставать по утрам, почему тяжело смотреть на счастливые пары или возвращаться к привычным делам. Совместный опыт создает ощущение принятия, где можно открыто говорить о своих переживаниях,

– отмечает Наталья Стадниченко.

Также в таких группах можно получить полезные советы, поделиться трудностями и найти поддержку в других, кто уже прошел часть этого пути. Наблюдая за тем, как кто-то другой делает прогресс, человек начинает говорить о своих эмоциях, их легче просить о помощи, он видит возможность изменений и для себя.

Кроме того, благодаря групповой поддержке люди учатся защищать свои границы – они лучше распознают неподдерживающие реакции, не позволяют обесценивать свою боль и ищут эмоционально безопасных людей для общения. В результате это не только помогает пережить потерю, но и создает новые способы жить дальше.

Фразы, которые помогут поддержать человека в сложный период потери

1. Покажите, что вы рядом

Самое главное – дать понять, что вы доступны и готовы поддержать. Это можно сделать словами:

"Я рядом, ты можешь на меня рассчитывать".

"Я не знаю, как именно помочь, но хочу быть рядом".

2. Слушайте, если человек готов говорить

Просто поговорить – иногда это все, что нужно человеку. Не пытайтесь быть слишком включенным в диалог, дайте ему возможность поделиться воспоминаниями или эмоциями. Для этого спросите:

"Хочешь ли ты поговорить об этом?"

"Если тебе что-то вспоминается, я готов(-а) выслушать".

Даже если вам кажется, что вы не знаете правильных слов, главное – быть внимательным слушателем.

3. Предлагайте конкретную помощь

Если вы хотите поддержать, лучше не ограничиваться общими словами, а предлагать конкретные действия:

"Я могу забрать детей из школы".

"Я могу зайти в магазин и купить продукты".

"Я помогу с организационными вопросами, если тебе нужно".

"Надо ли тебя куда-то подвезти?"

Даже простые бытовые вещи, как совместный поход в магазин или помощь с домашними делами, могут стать большой поддержкой.

4. Уважайте личное пространство

Если человек хочет побыть в одиночестве, не давите, но заверите его, что вы рядом:

"Если тебе нужно время в одиночестве, это нормально. Но знай, что я здесь, когда тебе будет нужно".

5. Не преуменьшайте боль и не сравнивайте ее

Фразы вроде "время лечит", "тебе надо двигаться дальше", "у тебя еще есть жизнь впереди" могут только усилить ощущение одиночества. Не стоит сравнивать боль человека с собственным опытом или опытом других. Каждый переживает потерю по-своему.

Как понять, что человек не справляется самостоятельно

Тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание:

через несколько месяцев человек не проявляет никакой активности и избегает общения;

эмоциональное состояние остается таким же острым, как и в начале потери;

длительное нарушение сна, постоянные слезы, ощущение безнадежности;

человек прямо говорит, что не может с этим справиться.

Если вы замечаете эти сигналы, важно мягко предложить обратиться к специалисту:

"Я рядом и хочу тебя поддержать, но, возможно, тебе поможет разговор со специалистом?"

"Возможно, есть группы поддержки или люди, с которыми тебе будет легче говорить".

Главное – не давить, а показать, что обращение за помощью не является слабостью, а способом найти облегчение. Если человек не готов идти к психологу, подобной поддержкой может стать сообщество, религия или близкие друзья. Важно, чтобы он не чувствовал себя одиноким в своем горе.

Что стоит помнить о горевании

Важно понимать, что люди, которые переживают потерю, часто не могут позволить себе остановиться. Они все еще имеют обязанности перед семьей, работой и обществом. Поэтому они пытаются держаться, скрывая свою боль, хотя это не означает, что они не горюют.

Иногда человек может выбирать не лучшие способы справиться с потерей – например, злоупотреблять алкоголем или избегать близких. Психолог Наталья Стадниченко заметила, что такое поведение не делает человека "плохим". Таким образом он лишь пытается справиться с болью. Однако важно поддерживать человека – помогать ему находить менее разрушительные способы проживания потери.

Мы никогда не знаем, что на самом деле чувствует человек рядом. Многие люди не хотят создавать другим дополнительное бремя или боятся раскрываться, потому что это может вызвать слезы или дезориентацию. Поэтому даже если внешне кажется, что кто-то "держит себя в руках", – это не означает, что он не переживает боль.

Как медиа могут нанести вред

Еще один важный момент, о котором стоит поговорить, – роль медиа в освещении потери. Важно помнить об этических границах. Прежде всего, необходимо спрашивать разрешения на съемку во время похорон и траурных мероприятий.

Люди в момент горевания могут быть беззащитными и эмоционально истощенными и не всегда имеют силы отказать или установить личные границы.

Также стоит с осторожностью использовать фотографии, где изображены эмоции горя на лицах людей. Это очень интимные моменты, которые не всегда должны становиться общедоступными.

Передавать трагедию можно через общие планы, символы или атмосферу, а не через конкретные лица, если только люди не дали на это четкое согласие.

Психолог Наталья Стадниченко отметила, что чрезмерное медийное внимание может усложнить процесс горевания, усилить ощущение потери и сделать боль еще более острой. Если же человек сознательно соглашается поделиться своей историей, это другое дело – но в любом случае такие вопросы следует задавать с большой осторожностью и тактом.

Когда слова бессильны, но рядом кто-то есть

После потери мы все ищем ответов. Но горе не спрашивает, готовы ли мы, правильно ли мы справляемся. Оно просто есть – как тень на душе. И когда пытаешься дышать несмотря на боль, не всегда хочется слов. Часто важнее присутствие – тихое, ненавязчивое, честное.

Поддержка – это не о том, чтобы "вылечить" раны. Это о том, чтобы быть рядом в момент, когда жизнь невыносима. О разрешении плакать, молчать, злиться, вспоминать. И о том, чтобы не заставлять идти дальше, когда пытаешься хотя бы устоять на ногах.

Мы можем и должны стать поддержкой друг другу. Война не оставляет выбора, потери – боевые и небоевые разрушают судьбы украинцев ежедневно, разрушают их души и заставляют терять смыслы. Никто не сможет заменить близких, которых мы потеряли, которых у нас забрали. Но мы можем стать друг другу поддержкой – теми, кто "держит". Достаточно проявить немного уважения и сочувствия: сообщение с искренними словами, чашка чая, тихие объятия – именно из таких маленьких проявлений заботы рождается надежда. Та, которая не перечеркивает потерю, а позволяет жить с ней – по-новому, осторожно, но снова – жить.