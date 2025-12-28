Есть травмы, которых не видно: как поддержать ветеранов и о каких хитростях стоит знать их родственникам

Психологические последствия войны часто не видны невооруженным глазом, но именно они больше всего меняют жизнь военных. Иногда самыми сложными ранениями являются не физические, а внутренние травмы, с которыми надо уметь работать.

Ксения Возницына, руководитель центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна", сейчас уже не представляет свое место в простой клинике, ведь за каждой историей и диагнозом есть военный опыт. Специалисты центра не просто работают с пациентом, на самом деле здесь говорится о большем – о травмах, которых не видно.

О реабилитации военных, распространенные травмы, правильный подход общества и важность психологической устойчивости родных ветеранов – читайте в материале 24 Канала в проекте "Война. Любовь и терапия".

"Нет травмы – нет проблемы": о том, что навязала нам советчина

Ксения Возницына с коллегами пытаются доказать ветеранам, что с ними все хорошо, но в центре им станет еще лучше. Техника, специалисты и врачи – это уже дополнительные элементы, к которым пациенты очень чувствительны.

Основа работы – с психикой. Ранения невидимые, поэтому и работа с ними невидимая,

– отметила директор центра.

По ее словам, 3 недели пребывания в центре даются на стабилизацию, и только потом начинается лечение. Иногда первая неделя вообще идет на формирование доверия. Посттравматическое стрессовое расстройство в большинстве случаев будет сохраняться с человеком всегда, но его надо научить жить с ним. Для этого нужно длительное сопровождение.

Ведь вылечить человека за этот период нереально. Особенно того, который возвращается на фронт, того, который пришел с фронта уже с большим багажом за спиной. Однако это тот период, когда можно показать, что эта терапия работает.

"Это уже победа. Мы уже подготовили людей к тому, что эта работа есть, она видима, действенная и работает. Вселить ту мысль, что заботиться о психическом здоровье – важно", – заметила Возницына.

Для каждого пациента специалисты центра подбирают отдельное направление работы – кому-то легче работать в группах со многими людьми, кому-то – лучше подходят индивидуальные консультации. Самым важным является осознание, что психотерапия – это не метод лечения "таблетками", которые ты выпил и становится лучше. Поэтому то, что идеально подойдет одному человеку, может совсем не подойти другому.

Однако есть и базовые направления работы с пациентами и лечения. В частности, ветеранов можно научить навыкам дыхания, самопомощи, например, на практиках йоги; проводить психотерапию с физической реабилитацией, рисовать и петь с ветеранами. Существует очень много интересных практик, которые ребята потом "забирают" с собой.

Как проходит реабилитация ветеранов / Фото центра "Лесная поляна"

Большая ошибка думать, что психологическая травма – это что-то на уровне эмоций, ведь здесь говорится обо всем организме. Поэтому на эту травму надо "наваливаться" всем, что только есть в мире.

Директор центра объяснила, что еще с советских времен в украинском обществе бытует мнение, что психологических проблем не существует, якобы, "нет физической травмы – нет проблем". Однако сейчас в Украине мнения, к счастью, меняются. С каждым днем в стране растет количество образовательных и медийных программ.

Огромное количество военных является форвардом в этом. Они уже почувствовали эту помощь. Есть много организаций, которые работают с военными, которые показывают, что такое есть, это работает, это важно. Они уже как послы в обществе, и будут ими. Я очень на это надеюсь,

– подчеркнула она.

Возницына отметила, что самой прогрессивной в этом контексте является именно молодежь – она прислушивается к своему эмоциональному состоянию, ходит к психологу и даже психотерапевту. В то же время "тяжеловесами" чаще выступают люди старшего поколения. В частности, Возницына призналась, что ее папа-хирург до конца не понимает, чем занимается его дочь.

"Девушка плакала": история заботы товарищей, что поражает

В центр часто звонят родственники военных, чтобы записать их на лечение. Однако чаще к ним обращаются командиры, начмеды и офицерский состав, которые заботятся о своих подчиненных.

Бывают и случаи, когда бойцов привозят и собратья. Возницына поделилась историей: недавно она услышала плач девушки в холле центра, которой было очень плохо, она не могла сдержать слез.

Руководитель центра подошла к ней и девушка сказала, что к ней приехали ребята, привезли вещи. Как оказалось, двое военных привезли свою соратницу, о которой очень заботятся.

Двое очень уставших уже взрослых мужчин, девушка достаточно молодая, а они говорят, что она нам очень дорога, она такие задачи выполняет, вы не представляете. Это они ее поддержали, они ее привезли, они дали ей эту возможность. Это просто удивительная история, она меня очень зацепила. Мы уже стабилизировали девушку,

– вспомнила она.

Возницына заметила, что в центре случается много критических ситуаций, когда пациентам становится плохо и они могут иметь даже суицидальные мысли. Однако самое главное – всегда быть рядом. Поэтому клиника является единственной в Украине, где вместе с врачами ночью дежурят и психологи.

"Есть определенные хитрости": как помочь близкому военному

Фундаментальным фактором в поддержке лечения и психотерапии ветеранов является именно поддержка его окружения, в частности, родных людей. Именно они могут или помочь военному, или навредить.

Очевидно, что ветерану будет сложно без понимания близких, но еще хуже – когда родные рядом, но не поддерживают его. Это, по мнению Возницыной, является токсичным элементом, раздражителем.

Если мы говорим о семье, друзьях, сообществе, которые поддерживают, которые действительно видят, что с близким другом, любимым, любимой что-то не так, как было раньше, то надо самим людям оттолкнуться. Конечно, будет что-то не так. Не может человек прийти с фронта и быть таким же, как был до этого,

– объяснила она.

Как родные могут поддержать ветерана / Фото центра "Лесная поляна"

Стоит понимать, что подход к военному будет разным – все зависит, пришел ли он в отпуск, или полностью вернулся с войны. В случае с отпуском нужно просто быть рядом с человеком и позволить ему делать то, чего ему не хватало. Если хочется много спать – позаботиться о сне. Если не хочется общаться и встречаться с друзьями – не подталкивать к этому.

Сложнее, когда человек уже вернулся домой и все думают: "Все закончилось, наконец-то все хорошо". Однако на самом деле период адаптации длится от 3 до 6 месяцев.

В таком случае родным и близким нужно следить за человеком. Если нежелание быть социальным затянулось надолго, если ветеран долгое время имеет проблемы со сном, не имеет желания трудоустраиваться и имеет постоянную раздражительность – стоит проследить этот момент.

Надо забыть фразу "тебе нужен психолог". А говорить о том, что мешает получать качество жизни. Например, "посмотри, ты совсем не спишь". Здесь можно говорить не сразу о психологе, а просто сказать, что есть люди, которые могут с этим немного помочь. "Посмотрим, есть центры, общественные организации, которые могут просто давать консультативную встречу или очно, или заочно". Все-таки давить на то, что "ты себя чувствуешь плохо, что-то тебе мешает",

– подчеркнула директор центра.

Возницына отметила, что родные могут идти на определенные "хитрости" – апеллировать к тому, что "физическое эмоциональное состояние такое, что тебе (ветерану) просто самому некомфортно и трудно, то хотя бы попробуем".

Кроме того, очень важно чувствовать последствия легкой черепно-мозговой травмы от взрывов, которые могут быть серьезными – раздражительность, эмоциональная вспыльчивость и эмоциональная нестабильность. Также у ветеранов могут быть расстройства слуха и ни в коем случае нельзя им говорить "ты же не слышал, что я тебе сказал/ла". Часто ветераны не хотят признавать проблемы и, в частности в этом случае, ставить слуховые аппараты.

Ветераны могут сознательно не признавать проблемы / Фото Gettу Іmages

За последний год в Украине развивается важная профессия – специалист сопровождения ветеранов. Центр "Лесная поляна" уже готовит таких специалистов, поэтому близкие ветеранов могут обращаться и за такой помощью. Самое главное – не ждать, пока вашему родному человеку будет настолько плохо, что он будет сам просить помощи.

"Вам это нужно": что следует понимать родным военных

Родным, которые ждут ветеранов дома, всегда нужно заботиться о своем психологическом состоянии. Это единственное, что позволит воспринимать любые негативные ситуации устойчиво. Это касается и всего общества – чем больше мы будем стабильными эмоционально, тем меньше будет критических кризисных ситуаций, ссор, агрессивности и тому подобное.

"Кто должен объяснять это близким? Обращаться в организации, которые работают с ветеранами, которые организуют мероприятия для семей. Это такой мейнстрим сейчас, и меня это очень радует. Есть всевозможные выездные кемпы для семей, группы поддержки, онлайн и офлайн", – отметила директор центра.

В перечень таких организаций входят "Веста", "Женская сила Украины", "Свободный выбор", "Ярмиз".

Возницына отметила, что семья может "не выгребать" – приставать к близкому человеку, который вернулся с фронта, неправильно спрашивать и что-то ожидать. Однако лучше всего – заниматься собственной жизнью, чтобы быть эмоционально стабильным, и уже тогда предлагать ветерану что-то делать вместе. В частности, это могут быть совместные прогулки, занятия спортом.

Не секрет, что военный, вернувшийся с фронта, не может сразу адаптироваться в гражданскую жизнь. Поэтому семьи, которые работают над собой, имеют большой шанс ему качественно помочь.

Обратите внимание! Психолог Наталья Стадниченко рассказала, что часто украинское общество не готово принимать военных с их болью и травмами, поэтому идеализирует их. Однако прежде всего надо осознавать, что поддержка – это видеть ветерана как целостную личность. Это помогает ему чувствовать стабильность и уверенность в том, что его ценят.

"Мы не должны склонять головы": как вести себя рядом с ветеранами

Когда на улице люди встречают ветеранов или военных в форме, у них в голове сразу возникают мысли о том, что они пережили, какие у них были страшные события, опыт и потери.

Директор центра посоветовала, что если вы не можете эмпатично к этому подойти, когда надо оказать какую-то помощь, то хотя бы не нужно мешать или говорить ерунды вроде "я тебя понимаю". Не нужно также задавать вопросы, которые не касаются профессиональной заинтересованности.

Просто банальное человеческое уважение. Хотя бы просто тихое уважение. Без всяких проявлений чествования. Это не об этом. Иногда люди так воспринимают уважение, что мы должны перед ними голову склонять,

– сказала она.

Нужно понимать, что военные пережили много тяжелого, поэтому лучше остановиться на таких простых вещах как легкая улыбка и взгляд. Глаз отводить нельзя, ведь это может вызвать у военных неловкость.

Возницына подытожила, что правильное поведение рядом с военными является очень важным, ведь здесь говорится об элементе послевоенной устойчивости. Это именно то, с чем борется Россия. Оккупанты уничтожают нашу идентичность, поэтому украинское общество должно оказывать сопротивление этому не только на фронте, но и в повседневной гражданской жизни, доказывая наше единство.

Сейчас в Украине есть более 1,2 миллиона ветеранов. Каждый из них – это отдельная личность с собственной историей и опытом, к сожалению, чаще всего, негативным. Украинские ветераны могут нести бремя, которое не видно невооруженным глазом.

Общество должно уметь замечать эти невидимые травмы и не отталкивать того, кто прошел сквозь войну, защищая наше государство. Уважение, поддержка и готовность слушать – это то, что сегодня способно стать фундаментом послевоенной устойчивости Украины.