Как украинцам подготовиться к зиме: важные советы эксперта по энергетике

Российские оккупанты два дня подряд наносили удары по энергетическим объектам Украины. По всей вероятности, они продолжат такие атаки. Подготовиться к этому реально – каждый может помочь энергетической системе Украины.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и директор Агентства развития Приазовья Константин Батожский. По его словам, вся современная экономика не может обойтись без надежной поставки электроэнергии. Без нее не проходит газ по газопроводам и нефть в нефтепроводах.

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Нужно сохранить генерирующие мощности

Как отмечает Батожский, сейчас Украине очень важно сохранить все свои генерирующие мощности. Прежде всего, это атомная энергетика, которая постоянно создает электроэнергию для пользователей.

В условиях энергетики делают титаническую работу, чтобы электроэнергия была доступна во всех регионах Украины. Однако обычные люди тоже могут им помочь.

На государственном уровне важно обеспечить безопасность генерирующих мощностей. А люди должны по-новому подойти к использованию электроэнергии. Нужно экономить ее. Очень важно не использовать электричество во время пиковых нагрузок – утром и вечером,

– отметил Батожский.

По его словам, если это выходит, следует пользоваться стиральной машинкой только ночью. Или же отказаться от обогрева полов, кондиционеров, обогревателей на те же пиковые часы.

"От этого стоит отказаться на время пиковых нагрузок. И использовать ночью. Тогда электроэнергию тяжело сбывать. Если будем пользоваться ночью, то сделаем легче нашей энергосистеме", – подчеркнул Батожский.

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