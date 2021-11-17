Деньги за вакцинацию: как получить 1 тысячу гривен через Дию

Владимир Зеленский заявил, что украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, выплатят 1 тысячу гривен. Эти деньги можно будет получить через Дию.

Украинский президент сообщил о новом стимуле граждан к вакцинации 15 ноября. Деньги выплатят всем вакцинированным 2 дозами.

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Как получить деньги через Дию

Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дія",

– заявил Владимир Зеленский.

В этот же день президент объяснил, что за полученную через Дию тысячу гривен люди смогут:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр;

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

"Программа стартует 19 декабря. На нее выделят около 3 миллиардов гривен. Столько же – в начале 2022 года. Мы понимаем, что смартфоны и "Дия" пока, к сожалению, есть не у каждого", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что в дальнейшем государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным гражданам.

В частности, и пожилым людям. Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан – государство никого не оставит без помощи,

– пообещал Владимир Зеленский.

Откуда возьмут деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 ноября заявил, что оплату тысячи через Дию профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги.

В частности Шмыгаль пояснил, что "это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19, то есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые платят украинцы – 24 канал)".

Политик добавил, что:

соответствующая программа будет действовать в 2021 году и в первой половине 2022 года;

все, кто вакцинировался, смогут ею воспользоваться.

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Как получить тысячу гривен через Дию

По состоянию на 16 ноября официально не описали механизм получения денег, однако известно, что их невозможно будет получить наличными. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что:

деньги через Дию будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг;

это масштабная программа для поддержки бизнеса;

таким образом власть будет давать деньги не напрямую бизнесу, а людям, поддерживая их решение вакцинироваться.

То есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых – это же не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты,

– подчеркнул Никифоров.

То есть человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг на тысячу гривен. Например, поехать в другой город, посетить музей, спектакль, или другое культурное мероприятие.

Никифоров в фейсбуке написал, что исчерпывающий список с перечнем товаров и услуг объявят в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт.

Ее (тысячу гривен – 24 канал) получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя – у всех остальных. До 19 декабря и после,

– заявил Никифоров.

Он пояснил, что так "власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, которые решили вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений".

"Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение именно культурного и спортивного развития украинцев", – заявил спикер.