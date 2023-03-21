Получение украинского гражданства: парламент принял исторические изменения
Источник:Ярослав Железняк
Люди, которые захотят получить гражданство Украины, должны сдать 3 экзамена. Соответствующее решение парламент поддержал 21 марта.
"За" проголосовал 281 народный избранник. Украинцы приветствовали решение и оставили много положительных реакций.
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Теперь люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать следующие три экзамена:
- по основам Конституции Украины;
- по истории Украины;
- на уровень владения государственным языком.
Детали пока не сообщают.
Ранее стало известно, что будут исключения: отдельные условия не будут распространяться на людей, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или же если их принятие в гражданство представляет государственный интерес.
Историческая петиция стала толчком к переменам
Петицию о необходимости сдачи экзаменов зарегистрировали в мае 2022 года. Инициативу поддержали более 26 тысяч человек. Владимир Зеленский ответил на петицию и поручил разработать экзамен для получения гражданства Украины. Украинский лидер поручил Денису Шмыгалю комплексно проработать этот вопрос.
Раньше, чтобы получить гражданство, нужно было собрать необходимые документы и подать заявление. Сделать это мог кто угодно. Даже граждане страны-террористки.
Получить гражданство Украины можно:
- по рождению;
- по территориальному происхождению.
Также есть опции:
- принятие в гражданство;
- возобновление гражданства.