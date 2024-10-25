Как повлияет на Россию невозможность импорта военных товаров из Турции

Турция запретила экспорт примерно 40 категорий товаров военного назначения в Россию. Это действительно может создать проблемы прежде всего с производством оружия, но есть нюанс.

Запрет существует только для страны-агрессора. Экономист Максим Блант объяснил 24 Каналу, что Турция может обходными путями, в частности через Азербайджан, предоставлять необходимые товары.

Интересно Российский след․ Почему почти половина населения Молдовы проголосовала против курса в ЕС

Будут использовать схему КНДР и Китая

Как отметил Блант, поставки товаров военного назначения продолжится через Азербайджан, который пока не запретил экспорт в Россию.

То есть Турция будет действовать, как Китай, который официально вроде бы ничего криминального не поставляет в страну-террористку. Для этого существует Кыргызстан, Северная Корея и другие государства.

Смотрите также Выборы под прицелом: как Россия использует искусственный интеллект и фейки против Украины и Запада

Через КНДР можно передавать все что угодно. Поскольку страна для Китая как Беларусь для России, то есть полностью подконтрольный режим, который выполняет все приказы.

Скажут, чтобы людей поставляли, выполнят. Скажут, что микросхемы завозить, и это также сделают. Менее неравноправные отношения у Турции и Азербайджана. Вот вам и канал,

– заметил экономист.

Пока нет полной изоляции России, запрет экспорта ряда военных товаров вряд ли серьезно повлияет на россиян. Это не значит, что российскому ВПК легко живется. Им постоянно приходится тратить больше денег и искать новые пути поставки.

Интересно! Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко считает, что президент Турции Эрдоган посетил саммит БРИКС в России, стремясь усилить влияние своего государства в мире.