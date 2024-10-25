Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Турция стремится усилить свое влияние в тюркоязычном мире. Визит в Казань имел целью показать, что эта страна там не чужая.

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Турция имеет собственный план

Президент Турции, по мнению Владимира Огрызко, посетил саммит БРИКС для того, чтобы дать всем понять, что его страна стремится влиять на ситуацию в мире. События, которые обусловила Россией в международной плоскости, вероятно, также входят в политические интересы Эрдогана.

Это традиционная турецкая позиция "и вашим, и нашим" – зарабатывать везде, где это возможно. Тем более Эрдоган обижен на Европейский Союз, ведь там не хотят брать Турцию в свой состав,

– сказал дипломат.

Он объяснил, что в ЕС этого не делают, потому что Турция игнорирует очевидные права человека.

Важно! Евросоюз не признает "Турецкую Республику Северного Кипра". Она была создана в 1975 году в результате военного вторжения Турции на Кипр.

Владимир Огрызко добавил, что Эрдоган имеет формальный повод упрекать Запад в нежелании тесного сотрудничества. Именно так он оправдывает свои связи с различными объединениями, которые часто имеют противоположную цель существования.