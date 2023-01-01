Как мир встретил Новый Год: яркие кадры со всего мира

Из-за особенностей построения нашего мира новый 2023 год в каждую страну пришел в разное время. Однако в большинстве мировых держав с салютами и фейерверками встречали этот праздник.

Новый год для украинцев особенный – мы встречаем его в условиях полномасштабной войны, однако имеем на всех одно желание, которое непременно сбудется. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно о том, как мир встречал 2023 год.

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Новый год "наступал постепенно"

Как известно, новый год не наступает сразу во всех странах. Сначала его встречают жители Восточного полушария, а затем – Западного. Итак, если считать по восточному времени США, то 31 декабря 2022 года:

в 5:15 утра – новый год встречали Острова Чатем – то есть жители определенных регионов Новой Зеландии;

в 08:00 – 2023 встретила Австралия, в частности Сидней и Мельбурн;

в 8:30 – небольшой регион Австралии, в том числе Аделаида;

в 9:00 – австрийский штат Квинсленд и еще шесть других регионов материка, в том числе Брисбен;

в 10:00 – Япония, Южная Корея и еще четыре государства;

в 10:15 – западная Австралия;

в 11:00 – Китай, Филиппины и еще 10 государств;

0 12:00 – большая часть Индонезии, Таиланда и еще 7 стран;

в 12:30 – Мьянма и Кокосовые острова;

в 13:00 – Бангладеш и еще шесть государств;

в 13:15 – Непал;

в 13:30 – Индия и Шри-Ланка;

в 14:00 – Пакистан и еще восемь государств;

в 14:30 – Афганистан;

в 15:00 – Азербайджан и еще восемь стран;

в 15:30 – Иран;

в 17:00 – Греция и еще 31 страна: Украина, Египет, Южная Африка и Румыния;

в 18:00 – Германия и еще 45 государств: в частности Алжир, Италию, Бельгия и Франция;

в 19:00 – Великобритания и еще 24 государства: в частности, Португалия и Исландия;

в 20:00 – Кабо-Верде и еще два государства;

в 21:00 – определенные регионы Бразилии и Южной Джорджии, расположенные на Сандвичевых островах;

в 22:00 – большая часть Бразилии, Аргентина и еще девяти стран;

в 22:30 – Ньюфаундленд и регион Лабрадор в Канаде;

в 23:00 – определенные регионы Канады и еще 28 государств.

В воскресенье, 1 января 2023 года, по восточному времени Соединенных Штатов Америки Новый год наступил:

в 00:00 – в США на Восточном побережье и Кубе;

в 01:00 – в штанах Америки, живущих по центральному времени, Мексике и еще в девяти государствах;

в 02:00 – в определенных регионах США и еще 2 государствах;

в 04:00 – в Аляске и регионах Французской Полинезии;

в 04:30 – на Маркизских островах Французская Полинезия;

в 05:00 – на Гавайях и еще в двух странах;

в 06:00 – в Американском штате Самоа и еще двух государствах;

в 7:00 – в больших частях малых отдаленных островов США в Тихом океане.

Как встречали 2023 год в разных государствах

Как отмечают в Reuters, в крупнейших европейских городах масштабно отпраздновали приход 2023 года. Собственно, аналитики отметили, что 2022 войдет в историю благодаря российско-украинской войне, экономическим трудностям и последствиям глобального потепления. Также они написали, что это был год драматического Чемпионата мира по футболу в Катаре и быстрых технологических изменений.

Редакция

понимает, что звуки салютов, фейерверков и громких празднований могут поколебать эмоциональное состояние людей, имеющих ПТСР и испытывающих тревожность из-за военных действий в Украине. Поэтому рекомендуем вам просматривать следующие видео без звука.

Обзор празднований нового года следует начать с того, что в Лондоне известное колесо обзора London Eye подсветили сине-желтым цветом в знак солидарности с Украиной. Такого же цвета был и фейерверк в столице Великобритании. Мэр Лондона назвал празднование 2023 года самым большим в Европе, ведь салюты не утихали более 10 минут.

Праздничные салюты в Лондоне в честь Нового года: смотрите видео BBC

Кроме того, в Сиднее состоялся спектакль с салютом у моста Харбор. Шоу выглядит очень феерично и по своим масштабам прямо-таки впечатляет.

Новогодний праздничный перформанс в ночь на 1 января в Сиднее: смотрите видео с канала ABC

Не менее грандиозными были празднования в Объединенных Арабских Эмиратах. В городе Дубае были салюты, продолжавшиеся рекордно долго.

Новогодние салюты в ОАЭ: смотрите видео с канала FOX

Ночное небо над Триумфальной аркой в Париже, во Франции, было освещено фейерверками и дымом от разноцветных салютов. Шоу сопровождал музыкальный ряд.

Новый год в Париже: просматривайте шоу по каналу Global News

В столице Японии также были праздничные фейерверки. Стоит заметить, что шоу было довольно простым, но в то же время очаровывающим взгляд. Собственно, как и все японское искусство.

Как в Токио провожали 2022 год: смотрите видео с Virtual Japan

Можно подытожить, что новый 2023 встретили громко и помпезно во всех крупнейших странах мира. Очевидно, что Украина к таким празднованиям присоединится не скоро, ведь нам нужно восстановиться после войны, которая полностью закончится нашей победой.

Новогодние салюты в крупнейших городах мира: смотрите фотографии из социальных сетей

Напоследок напомним, что 2023 – год Черного водяного кролика. Многим он принесет счастье и любовь, а кому-то наоборот – разочарование. Читайте подробно в этом материале.