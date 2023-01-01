Цьогоріч Новий рік для українців особливий – ми зустрічаємо його в умовах повномасштабної війни, однак маємо на всіх одне бажання, яке неодмінно здійсниться. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про те, як світ зустрічав 2023 рік.
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Новий рік "наступав поступово"
Як відомо, новий рік не настає одразу у всіх країнах. Спершу його зустрічають жителі Східної півкулі, а потім – Західної. Отже, якщо рахувати за східним часом США, то 31 грудня 2022 року:
- о 5:15 ранку – новий рік зустрічали Острови Чатем – тобто жителі певних регіонів Нової Зеландії;
- о 08:00 – 2023 рік зустріла Австралія, зокрема Сідней та Мельбурн;
- о 8:30 – невеликий регіон Австралії, зокрема Аделаїда;
- о 9:00 – австрійський штат Квінсленд та ще шість інших регіонів материка, зокрема Брисбен;
- о 10:00 – Японія, Південна Корея та ще чотири держави;
- о 10:15 – західна Австралія;
- об 11:00 – Китай, Філіппіни та ще 10 держав;
- 0 12:00 – більша частина Індонезії, Таїланду та ще 7 країн;
- о 12:30 – М'янма та Кокосові острови;
- о 13:00 – Бангладеш і ще шість держав;
- о 13:15 – Непал;
- о 13:30 – Індія та Шрі-Ланка;
- о 14:00 – Пакистан і ще вісім держав;
- о 14:30 – Афганістан;
- о 15:00 – Азербайджан і ще вісім країн;
- о 15:30 – Іран;
- о 17:00 – Греція та ще 31 країна: зокрема, Україна, Єгипет, Південна Африка та Румунія;
- о 18:00 – Німеччина та ще 45 держав: зокрема, Алжир, Італію, Бельгія та Франція;
- о 19:00 – Велика Британія та ще 24 держави: зокрема, Португалія та Ісландія;
- о 20:00 – Кабо-Верде та ще дві держави;
- о 21:00 – певні регіони Бразилії та Південної Джорджії, що розташована на Сандвічевих островах;
- о 22:00 – більша частина Бразилії, Аргентина та ще дев'ять країн;
- о 22:30 – Ньюфаундленд і регіон Лабрадор, який у Канаді;
- о 23:00 – певні регіони Канади та ще 28 держав.
Водночас у неділю, 1 січня 2023 року, за східним часом Сполучених Штатів Америки Новий рік наступив:
- о 00:00 – у США на Східному узбережжі та у Кубі;
- о 01:00 – у штанах Америки, які живуть за центральним часом, Мексиці та ще дев'яти державах;
- о 02:00 – у певних регіонах США та ще 2 державах;
- о 04:00 – в Алясці та регіонах Французької Полінезії;
- о 04:30 – на Маркізьких островах Французька Полінезії;
- о 05:00 – на Гаваях і ще у двох країнах;
- о 06:00 – в Американському штаті Самоа і ще двох державах;
- о 7:00 – у великих частинах малих віддалених островів США у Тихому океані.
Як зустрічали 2023 рік у різних державах
Як зазначають у виданні Reuters, у найбільших європейських містах масштабно відсвяткували прихід 2023 року. Власне, аналітики зазначили, що 2022 рік ввійде в історію завдяки російсько-українській війні, економічним труднощам та наслідкам глобального потепління. Також вони зауважили, що це був рік драматичного Чемпіонату світу з футболу у Катарі та швидких технологічних змін.
Огляд святкувань нового року слід розпочати з того, що у Лондоні відоме колесо огляду London Eye підсвітили синьо-жовтим кольором на знак солідарності з Україною. Такого ж кольору був і феєрверк у столиці Великої Британії. Мер Лондона назвав святкування 2023 року найбільшим у Європі, адже салюти не вщухали понад 10 хвилин.
Святкові салюти в Лондоні на честь Нового року: дивіться відео BBC
Окрім того, у Сіднеї відбулася вистава зі салютом біля мосту Харбор. Шоу має надзвичайно феєричний вигляд і за своїми масштабами просто-таки вражає.
Новорічний святковий перфоманс у ніч проти 1 січня у Сіднеї: дивіться відео з каналу ABC
Не менш грандіозними були святкування в Об'єднаних Арабських Еміратах. У місті Дубаї були салюти, що тривали рекордно довго.
Новорічні салюти в ОАЕ: дивіться відео з каналу FOX
А нічне небо над Тріумфальною аркою в Парижі, що у Франції, було освітлене феєрверками та димом від різноколірних салютів. Шоу супроводжував музичний ряд.
Новий рік у Парижі: переглядайте шоу з каналу Global News
У столиці Японії також були святкові феєрверки. Варто зауважити, що шоу було досить простим, але водночас таким, що зачаровує погляд. Власне, як і усе японське мистецтво.
Як у Токіо проводжали 2022 рік: дивіться відео з каналу Virtual Japan
Можна підсумувати, що новий 2023 рік зустріли гучно та помпезно у всіх найбільших країнах світу. Очевидно, що Україна до таких святкувань приєднається не скоро, адже нам потрібно відновитися після війни, яка стовідсотково закінчиться нашою перемогою.
Новорічні салюти в найбільших містах світу: дивіться світлини зі соціальних мереж
Наостанок нагадаємо, що 2023 – це рік Чорного водяного кролику. Багато кому він принесе щастя та кохання, а комусь, навпаки, – розчарування. Читайте детально у цьому матеріалі.