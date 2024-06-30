Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

Президент Украины признал, что у России гораздо большее количество людей. Впрочем, по мнению политика, успех в войне будут определять другие факторы.

Президент Зеленский дал интервью Труди Рубин, колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer. Журналиста поинтересовалась у политика, как Украина может преодолеть преимущество россиян в количестве людей и оружия.

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"У них – действительно больше людей, но это другая война"

Глава государства признал, что у оккупантов в несколько раз больше людей. К тому же, в отличие от противника, Украина бережет своих людей. Неизменным остается и тот факт, что у Украины не будет больше людей, чем в России.

Но в этом всем мы должны посмотреть, что сегодня гибнут 1 украинец на 6 россиян. У нас была статистика – 1 к 4, а сейчас на Харьковском, Покровском направлениях цифры 1 к 6. Я веду не к тому, что мы должны воевать до конца, что нам хватит людей. Я просто хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей в России правы, но это другая война. Война технологичная. Кто более технологичен, тот может побеждать,

– ответил Зеленский.

Далее президент принялся объяснять, что победить страну – агрессорку в технологической войне. Во-первых, не дать возможность россиянам строить производство дронов и ракет, используя элементы и микроэлементы из западных стран путем обхода санкций. Во-вторых, финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодняшний день уже появилось. "Мы можем быть более технологичны, чем Россия", – заявил Зеленский.

Отдельно глава государства напомнил, что основу экономики страны – агрессорки составляют доходы от нефти и газа. Ссылаясь на прогнозы экспертов, президент отметил, что уже в 2025 году экономика России пойдет на убыль. Начнут действовать западные санкции. Тогда Путин будет вынужден принимать непопулярные решения, в том числе поднимать налоги. Будет расти недовольство среди российского населения. "Неудовлетворенное российское население – самое большое ядерное оружие против ядерного Путина".

Кроме того, Зеленский считает, что Запад должен прекратить опасаться, что будет с Россией после Путина. Чем скорее он перестанет бояться, тем скорее Россия без Путина наступит.